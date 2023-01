Próximo dos 407 anos, Belém ganha em segurança pública com investimentos do Estado em infraestrutura

Com objetivo de reduzir os índices de criminalidade em Belém, o Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), tem investido cada vez mais em infraestrutura e serviços na Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil e Polícia Científica do Pará. Com novos quartéis, prédios, delegacias, grupamentos e o Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) na capital paraense, o Estado oferece mais conforto aos servidores e melhora os serviços para população de Belém.

“Essas entregas são fundamentais para que a gente possa aumentar a qualidade do serviço prestado à população paraense. Por exemplo, o Centro Integrado de Comando e Controle foi essencial para Belém e para o Estado. O Governo do Pará fez esse investimento que muito nos ajuda na coordenação e controle das grandes operações, não só na região metropolitana de Belém, como em todo o estado. O prédio de Missões Especiais também é outro equipamento importante, já que é uma tropa de elite da Polícia Militar que há muito tempo precisava de condições dignas de trabalho. Isso demonstra toda a preocupação do Governo do Estado em reestruturar e dar mais condições de trabalho para os agentes de segurança pública, no caso, o policial militar”, destaca o coronel Dilson Júnior, comandante da Polícia Militar do Estado.

No começo da atual gestão, foi entregue em 2020, a nova Seccional Urbana da Sacramenta. O prédio, desde a década de 1980, abriga a primeira seccional da capital paraense, e o projeto de reconstrução contemplou um Posto de Identificação da Diretoria de Identificação Enéas Martins (Didem) para o serviço de emissão de carteiras de identidade, complementando o serviço oferecido, também na Delegacia-Geral. A nova delegacia tem ambientes amplos e confortáveis, 14 salas climatizadas e estruturadas, banheiros para atendimento ao público com adequação para a pessoa com necessidade especial, além de celas e muros novos, e uma pintura padrão do visual institucional da Polícia Civil.

DEAM – Também foi entregue em Icoaraci, distrito de Belém, a nova unidade da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam). A unidade funciona em uma área anexa à 8ª Seccional Urbana de Icoaraci.

A nova delegacia atuará em casos de violência doméstica, familiar e sexual contra mulheres. A unidade terá equipe policial completa, com delegados, investigadores e escrivães. A Deam funciona todos os dias. Aos fins de semana, haverá regime de plantão para garantir o atendimento às mulheres.

Centro Integrado de Comando e Controle – Em 2021, o Estado entregou em Belém, o CICC. O Pará foi o primeiro estado do Brasil a construir, sem depender de aporte exclusivo do Governo Federal, o Centro Integrado de Comando e Controle, para utilização em grandes eventos, como eleições municipais e majoritárias, Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e o Círio de Nazaré, reunindo pontos focais de diversas instituições, a depender do evento.

Com investimentos tecnológicos, o CICC possui espaços amplos e modernos, com três salas de vídeo All de alta definição, utilizados para visualização das câmeras de monitoramento que também possuem reconhecimento de placa veicular. Entre os espaços estão o gabinete interinstitucional, plenário e sala de reunião. O prédio abriga também o Centro Integrado de Operações (Ciop), que ampliou sua capacidade operacional e passou a ter mais eficácia nos trabalhos desenvolvidos. Possui, agora, instalações dignas para os servidores que atuam no atendimento e despachos das ocorrências de urgência e emergência, feitas pela sociedade por meio do número 190.

Em Belém, o Estado também já entregou o Centro Integrado de Comando e Controle Móvel (CICC Móvel). O equipamento inédito para a segurança pública é utilizado durante grandes eventos e operações, podendo ser instalado em pontos estratégicos para monitoramento, reunindo os pontos focais dos órgãos de segurança pública. Com investimentos tecnológicos totalizados em R$1.435.000,00, o CICC Móvel possui espaços modernos, com telas de vídeo WAll, de alta definição, utilizados para visualização das câmeras de videomonitoramento que possuem, ainda, recursos como o de reconhecimento de placa veicular e facial, adquiridos também durante a atual gestão da Segurança Pública.

Instituto Renato Chaves – A sede da Polícia Científica do Pará, em Belém, também ganhou um Instituto de Medicina e Odontologia Legal e novos Núcleos de Balística Forense, de Crimes Contra o Patrimônio e Datiloscopia. As novas instalações ganharam salas totalmente reconstruídas que oferecem melhores condições à atuação dos servidores e, consequentemente, aos usuários dos serviços do órgão pericial do Estado.

A reconstrução do Instituto de Medicina e Odontologia Legal Renato Chaves (IMOL) envolveu todos os espaços do setor, o que não ocorria há pelo menos 15 anos. O Instituto agora tem consultórios novos, sobretudo, os específicos para mulheres e crianças vítimas de agressão física e sexual, com espaço humanizado para oferecer melhor atendimento. Ainda em relação ao IMOL, a sala de necropsia também foi toda reconstruída e o novo espaço físico refrigerado garante também o aumento do número de mesas para exames necroscópicos. O ambiente assegura maior salubridade a médicos legistas e auxiliares técnicos e tem também um novo flatscan (raio-x de alta resolução) e uma nova câmara fria, com capacidade para cerca de 60 cadáveres.

Polícia Militar – A Polícia Militar, na atual gestão, ganhou novos prédios como o de Comando de Missões Especiais (CME) e do Batalhão de Operações de Choque (BPChoque) da Polícia Militar, no bairro da Cremação, em Belém. Com um investimento de um pouco mais de R$ 6,2 milhões, a estrutura resgatou a história da Polícia Militar e possibilitou melhores condições de trabalho para a corporação. São 10 salas para cada unidade, dois auditórios, salas administrativas de comando e subcomando, alojamentos, refeitório, vestiários e outros espaços de apoio aos profissionais. Já o 2º andar comporta um salão nobre de 295 metros quadrados para as solenidades da Corporação.

O Governo do Estado também entregou o novo prédio do Corpo Militar de Saúde, em Belém. As novas instalações abrigam o trabalho de assistência à saúde física e mental dos policiais e bombeiros militares, no bairro da Cidade Velha. O valor da obra foi de cerca de R$ 900 mil, de recursos próprios do Estado. O novo prédio do Corpo Militar de Saúde, localizado na rua Cesário Alvim, nº 691, no bairro da Cidade Velha, abrigou por mais de uma década o Ciop, que passou a funcionar dentro do Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) na avenida Almirante Barroso.

Bombeiros – Já o Corpo de Bombeiros Militar do Estado ganhou o 1º Grupamento de Bombeiros Militar reconstruído e ampliado. O grupamento, que tem 48 anos de fundação, atua nos bairros da Cremação, Condor, Jurunas, Batista Campos, Guamá e Terra Firme.

As obras foram iniciadas em janeiro de 2022, assegurando a ampliação de alojamentos, garagem para viaturas e salas para a administração do quartel. Com investimento do tesouro estadual no valor de cerca de R$ 2,2 milhões, as novas instalações oferecem melhores condições aos 86 militares do grupamento, representando também qualidade na prestação de serviço à sociedade.

Fonte: Agência Pará/Foto: Marcos Seabra/Agência Pará