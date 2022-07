PSB oficializa apoio da Helder Barbalho durante convenção na CMB

O PSB realizou na noite desta quarta-feira, 20, sua convenção estadual, no plenário da Câmara Municipal de Belém, oportunidade em que lançou sua chapa com 42 candidatos aos cargos de deputado estadual e 18 para federal, além de formalizar apoio irrestrito à candidatura de Helder Barbalho à reeleição para o governo do Estado. O plenário e as galerias da CMB ficaram pequenos para abrigar o grande número de correligionários que foram aplaudir de pé a apresentação de seus candidatos.

Para o evento chegaram caravanas em ônibus fretados de várias partes do Estado do Pará. Segundo o sindicalista Zé Francisco, membro da executiva do partido, a expectativa era reunir mais de cinco mil pessoas e a meta foi batida, haja vista que não havia espaço para abrigar tantas pessoas. Ele entende que esse é um dos momentos mais importantes da vida dos cidadãos, porque estão de pé para dar o seu apoio aos candidatos que querem realmente fazer da cidade, do Estado e do País, um lugar de justiça, direitos e igualdade social.

Durante os trabalhos, vários candidatos subiram à tribuna para saudar aos presentes. A jornalista Cristina Nascimento foi a cerimonialista que fez a leitura do documento oficial que legaliza a escolha dos membros da chapa do partido durante a convenção. Antes, ela nominou os candidatos de Belém e de várias regiões do Pará e conclamou aos presentes a ficarem de pé para a execução dos hinos Nacional e do Pará.

A campanha política propriamente dita começará no dia 16 de agosto, mas, a partir das convenções, os postulantes a cadeiras na Assembleia Legislativa do Estado do Pará – Alepa e Câmara dos Deputados deixam de ser pré e passam a ser candidatos oficiais.

MAIS CONVENÇÕES

Também realizaram suas convenções nesta quarta-feira o PL e o Patriota. O PL realizou sua convenção em sua própria sede, oportunidade em que lançou oficialmente o nome do senador Zequinha Marinho para o governo do Estado.

O senador é o presidente estadual do PL e tem o apoio do presidente Jair Messias Bolsonaro.

A partir de hoje até o dia 05 de agosto, os partidos devem fazer suas convenções e fechar parcerias, ou coligações. A coligação formada por PL, PSC e Patriota, no Pará, foi a primeira a anunciar seus representantes na disputa eleitoral deste ano. Cerca de 100 candidatos ao Legislativo formam a chapa das legendas, com nomes como os dos deputados federais Éder Mauro e Joaquim Passarinho, e dos deputados estaduais Delegado Caveira e Toni Cunha, que concorrem, respectivamente, à Câmara Federal e a um novo mandato na Assembleia Legislativa do Estado do Pará – Alepa.

Imagens: Nazaré Sarmento/Ronabar