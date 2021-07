PSG encaminha contratação de Sergio Ramos, diz TV

Depois de se despedir do Real Madrid, clube pelo qual atuou por 16 anos, Sergio Ramos pode definir seu destino nos próximos dias. Segundo a emissora francesa “RMC Sports”, o zagueiro está acertando com o PSG.

Aos 35 anos, o espanhol estaria fechando contrato de duas temporadas com os parisienses. O acordo de dois anos foi uma das exigências de Ramos que brecaram sua renovação no Real Madrid. Na época, a diretoria merengue bateu o pé por um acordo de uma temporada.

Segundo o jornalista Mohamed Bouhafsi, da “RMC”, o jogador recusou uma proposta mais vantajosa financeiramente de um clube inglês para ir ao Parque dos Príncipes. Ramos deve passar por exames médicos e ser anunciado em breve.

O zagueiro seria o quarto grande reforço encaminhado pelo PSG. Antes dele, o lateral direito Hakimi, o meia holandês Wijnaldum e o goleiro italiano Gianluigi Donnarumma já tinham sua ida para o clube francês praticamente concretizada. Até o momento apenas Wijnaldum foi anunciado.

Histórico de Ramos

Sergio Ramos chegou ao Real Madrid em 2005, vindo do Sevilla. Na época, atuava como lateral-direito. Ao longo de 16 anos no Santiago Bernabéu, estabeleceu-se como zagueiro, tornou-se capitão da equipe e virou um símbolo do “madridismo”.

O momento mais simbólico da passagem de Ramos por Madri é o gol de empate na final da Champions League de 2013-14. O rival Atlético de Madrid vencia a partida por 1 a 0 quando Ramos empatou de cabeça, nos acréscimos, para levar a partida para a prorrogação. O Real Madrid venceu por 4 a 1 e ficou com o título. Ramos ainda levantaria a taça outras três vezes consecutivas entre 2016 e 2018.

Na útima temporada, o zagueiro enfrentou problemas com lesões que o tiraram de boa parte da reta final do calendário merengue. Ele acabou ficando de fora da convocação da Espanha para a Eurocopa. Seu atual contrato termina no próximo dia 30.

Confira o retrospecto de Ramos com o Real Madrid

671 Jogos

101 Gols

40 Assistências

Títulos:

La Liga – 5

Champions League – 4

Supercopa da Espanha – 4

Mundial de Clubes – 4

Supercopa da UEFA – 3

Copa do Rei – 2

Fonte: extra.globo.com