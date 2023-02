PSG informa que Neymar sofreu entorse no tornozelo direito

Neste domingo (19), o Paris Saint-Germain divulgou um boletim sobre a lesão sofrida mais cedo pelo atacante brasileiro Neymar, durante a vitória sobre o Lille por 4 a 3, em jogo válido pelo Campeonato Francês.

– Neymar sofreu uma entorse de tornozelo durante a partida com o Lille, foi submetido a uma ressonância magnética. O exame não revela fratura alguma. Será feita uma nova avaliação do ligamento dentro de 48 horas – diz comunicado emitido pelo PSG.

O camisa 10 da equipe parisiense deixou o gramado do estádio Parc des Princes hoje aos 6 minutos do segundo tempo, com muitas dores no tornozelo direito, pouco depois de sofrer dura entrada do volante francês Benjamin André.

O astro acabou sendo substituído pelo atacante francês Hugo Ekitike e, ao sair, foi muito aplaudido pela torcida do Paris Saint-Germain.

Os próximos exames sobre Neymar indicarão as possibilidades de participação no jogo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões, com o Bayern de Munique, que acontecerá no dia 8 de março, na Alemanha.

*EFE

Fonte: Pleno News/ Foto: EFE/EPA/YOAN VALAT