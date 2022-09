PSG leva susto, mas vira sobre Maccabi Haifa e mantém os 100% na Champions

O Paris Saint-Germain sofreu, mas manteve os 100% de aproveitamento neste início de Liga dos Campeões. Nesta quarta-feira, o PSG visitou o modesto Maccabi Haifa, de Israel, saiu atrás do placar, sofreu, mas contou com gols do trio Messi, Neymar e Mbappé para vencer por 3 a 1.

Agora com seis pontos, o time comandado por Christophe Galtier divide a liderança do grupo H com o Benfica, que surpreendeu e venceu a Juventus em Turim.

“Infernal”, Maccabi assusta

Os primeiros movimentos de partida deram a impressão de que o PSG construiria vantagem com tranquilidade em Israel. Logo no primeiro minuto, Mbappé apareceu na cara do gol, mas parou em boa defesa de Cohen.

Logo na sequência, porém, o que se viu foi um Maccabi Haifa completamente ligado no jogo. Empurrado por seu apaixonado torcedor, o time da casa emplacou uma marcação insana e não permitiu a fluidez das jogadas do trio Messi, Neymar e Mbappé.

Além de marcar muito, o Maccabi foi certeiro com a bola nos pés e abriu o placar. Aos 24, Haziza desceu com espaço pela direita, levantou a cabeça e cruzou na medida para Chery. O camisa 10 surgiu nas costas da marcação parisiense e completou para o gol: 1 a 0.

A inesperada vantagem israelense aumentou o volume do estádio, mas o Paris Saint Germain foi buscar o empate. Aos 37, Mbappé foi acionado pela esquerda, encarou a marcação e cruzou rasteiro. A bola desviou na marcação e sobrou limpa para Messi, que colocou para dentro.

Apesar do empate, o time de Haifa não baixou a guarda e teve chance para marcar o segundo. Já nos acréscimos, Chery dominou bonito pelo meio, abriu espaço e soltou uma bomba, obrigando Donnarumma a fazer uma grande defesa. PSG vira e Neymar encerra jejum Na volta do intervalo, o Maccabi Haifa manteve a postura e seguiu construindo espaços no campo ofensivo. Aos seis, Cornud soltou a bomba da esquerda, Pierrot desviou na área e quase mandou para o fundo das redes. A bola saiu por pouco.

Com o passar do tempo, o volume arrojado dos donos da casa diminuiu e o PSG iniciou uma pressão. Em dois lances consecutivos, Neymar acionou Messi, que tentou cruzado, mas parou no goleiro Cohen.

De tanto insistir, o Paris Saint-Germain, enfim, assumiu a liderança do placar. Aos 24, em um toque de genialidade, Messi espetou para Mbappé, que invadiu a área em velocidade e, de chapa, mandou para o fundo das redes.

No fim, ainda deu tempo para Neymar encerrar um jejum que já o incomodava há quase dois anos. Aos 43, após lançamento longo de Verrati, o camisa 10 dominou, invadiu a área e, de perna canhota, mandou para dentro, voltando a marcar na Liga dos Campeões. Fim de papo: 3 a 1.

