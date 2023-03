PSG: Mbappé ganha quase tanto como Messi e Neymar… juntos

L’Équipe revelou os salários dos jogadores da Ligue 1 e não faltam surpresas.

Como acontece todos os anos, o L’Équipe divulgou na quarta-feira os salários de todos os jogadores que atuam na Ligue 1 e não faltam surpresas. O foco principal está no PSG, equipe que reúne os salários mais altos. Mbappé, por exemplo, ganha seis milhões de euros por mês, quase o dobro de Neymar e Messi, que recebem 3,675 e 3,375 milhões de euros, respectivamente.

É claro que Mbappé é o jogador mais bem pago do campeonato francês, seguido pelos colegas de equipe mencionados acima, mas há mais surpresas. Nordi Mukiele, que trocou o RB Leipzig pelo PSG, recebe 700 mil euros por mês, o que o coloca no final do top 10 dos mais bem pagos. Em seguida, aparece o primeiro jogador fora do PSG: Wissam Ben Yedder, do AS Monaco, tem um salário de 650 mil euros, um valor acima, por exemplo, de Renato Sanches (15º), que recebe 540 mil euros, assim como seu colega Fabian Ruiz.

© Getty Images /NotíciaaoMinuto