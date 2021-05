PSM Guamá volta a atendimento regular após diminuição dos casos de covid-19

Hospital volta a atender casos em geral, mas retaguarda à covid-19 permanece em Belém

Diante da diminuição dos casos de covid-19, o Hospital do Pronto Socorro do Guamá deixa de ser retaguarda exclusiva para o atendimento aos casos dessa doença e, desde esta quarta-feira (5), volta para o atendimento regular de portas abertas. A informação foi repassada pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesma).

Outra mudança realizada na rede de hospitais do Município de Belém refere-se ao Hospital Dom Vicente Zico. Esse hospital mudará de referência e passará, nesta quinta-feira (6), a ser retaguarda para não covid.

Já o Pronto Socorro da 14, na travessa 14 de Março, no bairro do Umarizal, segue com o atendimento regular. Apenas o Hospital Cristo Redentor e os leitos da Beneficente Portuguesa, este em situação de convênio com a rede municipal, continuarão na retaguarda específica para o atendimento aos casos da covid-19. “Dessa forma, a Prefeitura otimiza o uso dos seus equipamentos hospitalares, garantindo o atendimento ininterrupto aos casos da covid-19 e assegura também maior retaguarda hospitalar para os demais agravos de saúde tratados pelo Sistema Único de Saúde (SUS)”, informou a gestão municipal de Belém.