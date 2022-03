PSOL terá que devolver dinheiro ao Tesouro por irregularidades

Decisão foi tomada pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP), na última terça-feira

A Justiça determinou que o diretório paulista do PSOL devolva R$ 117.046,69 ao Tesouro Nacional por uso irregular do Fundo Partidário e por não aplicar parte dele em política de inclusão de mulheres na política. A decisão foi tomada pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP), na última terça-feira (22). As informações são do PODER360.

O TRE-SP entendeu que o partido usou os recursos do Fundo Partidário de forma irregular. A sigla também terá que aplicar o percentual mínimo de 5% dos recursos recebidos, em 2016, para criação ou manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres, visto que essas ações não foram realizadas no ano de recebimento da verba.

Advogados da legenda disseram à Justiça que ocorreram “equívocos cometidos” pelo setor técnico do tribunal durante o registro de despesas e informações na prestação de contas da sigla.

Foto: EFE/Sebastião Moreira

Pleno.News