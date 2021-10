PSS do Hemopa: candidatos reclamam que não conseguem acessar site para inscrição; Fundação estabelece novo prazo

Problema de acesso ao site faz com que o prazo de inscrições seja prorrogado pela segunda vez. No último dia 27 os candidatos também tiveram dificuldades para acessar a página.

São 83 vagas para funções de nível superior e médio, distribuídas em vários hemocentros do estado.

A Fundação Hemopa anunciou mais uma prorrogação no prazo de inscrições para o Processo Seletivo Simplificado (PSS), que oferta 83 vagas para funções de nível superior e médio em várias unidades do hemocentro do estado. Agora as inscrições podem ser feitas até terça-feira (2).

No último dia 27 a instituição prorrogou o prazo das inscrições, devido relatos dos candidatos que não conseguiam acesso à página de cadastro. O novo prazo terminaria nesta sexta (29), porém o site continuou apresentando problemas.

De acordo com o Hemopa, até a manhã desta sexta-feira foram feitas 540 inscrições. Quem tiver dificuldades para acessar ou precisar de esclarecimentos, pode enviar e-mail para: duvidaspss@hemopa.pa.gov.br

