PT deve abolir escolas cívico-militares caso Lula seja eleito

O modelo de escolas cívico-militares implementado pelo governo Jair Bolsonaro deverá ser extinto caso o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva assuma a Presidência da República a partir do próximo ano.

Segundo o colunista, que ouviu a deputada estadual de Pernambuco Teresa Leitão, responsável pela área de educação no PT, as propostas ainda estão em debate dentro do partido e devem se tornar parte do plano de governo de Lula, em abril. No entanto, as escolas militarizadas já estariam na mira do grupo.

– O projeto das escolas cívico-militares fracassou. O PT é contra esse projeto e, com certeza, não vai bancá-lo. Quem quer botar um filho ou filha em escola militar pode fazer isso com os colégios militares. O espaço físico das escolas públicas não pode ser ocupado por autoridades militares – opinou Leitão.

Ainda assim, a parlamentar reconhece que o modelo cívico-militar é importante para o resgate do respeito às figuras de autoridade, incluindo a própria família do aluno.

– Há uma crise de autoridade das famílias. Algumas acham que uma escola assim vai moldar seu filho. Precisamos mostrar qual a melhor forma de fazer isso – avaliou.

Lançado em 2019, o modelo de escolas cívico-militares já foi adotado em 216 escolas públicas em 25 estados. Quando há esta transição, a unidade de educação passa a empregar membros da Polícia Militar ou das Forças Armadas. O governo federal também passa a custear as contratações.

