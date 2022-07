PT elabora instruções contra “provocação de bolsonaristas”

O PT elaborou uma série de instruções de segurança aos apoiadores que participam na terça-feira (12), do ato com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em Brasília. As orientações recomendam precauções como “não aceitar provocações de bolsonaristas infiltrados”, tirar fotos e gravar “situações de ameaça” e andar em grupos. A preocupação com a segurança acontece três dias depois de o guarda municipal petista Marcelo Arruda ter sido morto a tiros pelo agente penitenciário Jorge José da Rocha Guaranho.

O episódio em Foz do Iguaçu (PR) foi considerado crime político, embora as investigações ainda estejam em andamento.

O pré-candidato do PT à Presidência vai participar nesta terça e na quarta (13), de eventos com apoiadores e reuniões com políticos aliados para reforçar sua tentativa de voltar ao Palácio do Planalto. Está previsto às 17 horas de hoje uma programação no centro de convenções Ulysses Guimarães com apoiadores do ex-presidente. O ex-governador de São Paulo e pré-candidato a vice do petista, Geraldo Alckmin (PSB), também vai participar.

A cartilha “expressa” elaborada para os apoiadores contém as instruções:

-Não aceite provocação de bolsonaristas infiltrados;

-Não discuta nem agrida nenhum provocador. Ações heroicas podem causar riscos desnecessários a você e ao seu coletivo de militantes;

-Se achar alguém suspeito que pareça ser uma ameaça, avise à equipe de segurança;

-Preencha a lista de presença no link;

-Tire fotos e grave situação de ameaça;

-Ande em grupos até a parada de ônibus e rodoviária;

-Evite se expor a situação de risco;

-É bom ter uma camiseta não militante debaixo da vermelha caso precise andar sozinho pelo trajeto para casa em locais públicos.

O evento também será o primeiro de Lula com o pré-candidato ao governo do Distrito Federal, Leandro Grass (PV), que representará a federação PT-PCdoB-PV na disputa pela sucessão do governador Ibaneis Rocha (MDB). Antes de chegar ao centro de convenções, Lula vai se reunir com empresários da Confederação Nacional de Comércio (CNC) e receber um documento com sugestões do setor.

Presidentes dos partidos que vão apoiar Lula, como PSB, Solidariedade, PCdoB, PSOL e Rede, além do próprio PT, vão participar de uma reunião na tarde desta terça com o procurador-geral da República, Augusto Aras, quando entregarão um pedido para federalizar as investigações envolvendo o assassinato de Marcelo Arruda.

Aras já avalia que não há margem para retirar as apurações do Paraná e deve frustrar o pedido dos dirigentes partidários. O chefe da PGR disse a aliados que o caso foi um crime comum e que a Justiça local tem capacidade de lidar com ele.

*Com informações da AE

Fonte: Pleno News