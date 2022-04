PT, PCdoB e PV fazem federação partidária “Brasil da Esperança”

Nesta segunda-feira (18), as siglas de esquerda PT, PCdoB e PV fizeram o registro do estatuto e do programa da federação partidária, que foi intitulado “Brasil da Esperança”. As legendas passarão a atuar de forma unificada no Congresso e na sociedade, tanto na legislatura quanto nas eleições, por no mínimo quatro anos.

Segundo nota conjunta, o objetivo da união é “libertar” o país do que chamam de “desastroso governo da extrema da direita”. As siglas afirmam que pretendem promover “a reconstrução do país, a defesa da soberania nacional, da democracia e dos direitos do povo, para fortalecer a candidatura do [ex-]presidente Lula e sua base parlamentar”.

– Tendo em vista essa gigantesca tarefa, a Federação terá que, em torno da liderança do ex-presidente Lula, agregar, reunir e mobilizar amplas forças políticas, sociais, econômicas e culturais para que o povo e a democracia sejam vitoriosos nas eleições de outubro – acrescenta a nota, que foi assinada pelos presidentes dos partidos envolvidos.

O documento diz ainda que a federação buscará “eleger grandes bancadas progressistas para o Congresso Nacional e as Assembleias Legislativas, bem como um expressivo número de governadores/as, criando as condições para que o governo eleito por essa ampla aliança tenha as condições para promover as mudanças e grandes transformações de que o país necessita”.

A primeira presidente do “Brasil da Esperança” será a deputada Gleisi Hoffmann, dirigente nacional do PT. Caberá a Luciana Santos (PCdoB) ser a primeira vice-presidente, e a José Luís Penna (PV) ser o segundo vice. Após mandato de um ano, os dirigentes dos partidos revezarão na presidência da federação, podendo ser reconduzidos ao cargo em caso de decisão unânime.

Fonte: Pleno News

Foto: Ricardo Stuckert / Divulgação PT