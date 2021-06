PT planeja ir ao STF para evitar Copa América no Brasil

Na última segunda-feira (31), o deputado federal Alexandre Padilha (PT-SP) afirmou que o Partido dos Trabalhadores (PT) pretende acionar o Supremo Tribunal Federal (STF) para evitar que a Copa América seja realizada no Brasil. O parlamentar anunciou a intenção do PT nas redes sociais.

Inicialmente, o evento estava marcado para ocorrer na Colômbia e na Argentina. No entanto, devido aos protestos em solo colombiano, a Colômbia acabou sendo retirada da organização do evento. Nesta semana, a Conmebol decidiu retirar a Argentina devido à situação da pandemia de Covid-19 no país. Com isso, o Brasil acabou sendo definido como o responsável por sediar o torneio, que irá acontecer entre os dias 11 de junho a 10 de julho.

Ao anunciar a intenção do PT de acionar o Supremo, o deputado chamou a realização do evento no país de “absurdo do governo Bolsonaro”.

– Conversei com a presidente [do PT] Gleisi Hoffmann, e o PT ingressará no STF contra mais esse absurdo do governo Bolsonaro que busca realizar a Copa da Morte no Brasil. Continuaremos defendendo a vida, a vacinação ampla e irrestrita e medidas que busquem controlar a disseminação de novas cepas e a segurança para o povo – escreveu.

