PT realiza plenária da Caravana da Esperança em Ananindeua nesta quinta-feira (10)

A Caravana da Esperança, realizada pelo Partido dos Trabalhadores do Pará, realiza nesta quinta-feira (10), a partir das 19h, uma plenária com filiados e simpatizantes em Ananindeua, na região metropolitana, para apresentar as pré-candidaturas de Lula à Presidência, de Beto Faro ao Senado e demais pré-candidaturas do partido às vagas de deputados federais e estaduais.

O encontro será na Universidade da Amazônia (Unama), na BR 316, e vai reunir além do pré-candidato majoritário Beto Faro, o vice-presidente Nacional do PT, Zé Geraldo; o deputado federal Airton Faleiro; a ex-governadora Ana Júlia; os deputados estaduais Dilvanda Faro e Dirceu Ten Caten e a vereadora de Belém, Bia Caminha. Outras lideranças do partido também estão confirmadas na agenda.

Primeira cidade da região metropolitana a receber a caravana petista, Ananindeua é um dos municípios mais beneficiados pelas políticas públicas e programas sociais dos governos de Lula e do PT. Um grande exemplo são as mais de 20 mil moradias populares contratadas no município pelo programa Minha Casa Minha Vida até 2016. O maior programa habitacional da história do país permitia que famílias de menor renda (0 a 3 salários mínimos) realizassem o sonho da casa própria.

Para o presidente estadual do PT, Beto Faro, o momento é de dialogar com a militância do PT no município para preparar a pré-campanha, mas também de relembrar a importância do município pro estado e o quanto Ananindeua foi beneficiada nos governos do PT.

“Para nós é uma alegria visitar o município de Ananindeua que é tão importante para o nosso estado e que recebeu tantos investimentos e recursos que beneficiaram milhares de pessoas, especialmente as que mais precisam, durante os nossos governos e que hoje precisa de mais atenção do governo federal”, pontuou Beto Faro.

Segundo o vice-presidente nacional do PT, Zé Geraldo, a caravana é um momento de ouvir a base, para apresentação das pré candidaturas e para debater o programa de governo do PT.

“Queremos ouvir o que os nossos militantes de Ananindeua têm a dizer e contribuir para o aprimoramento dos nossos programas de governo para o Brasil e para o estado do Pará a partir da realidade do município” explicou Zé Geraldo.

No evento serão apresentadas as seguintes pré-candidaturas:

Pré-candidato a Senador: Beto Faro

Pré-candidatos/as a Deputada/o Federal: Dilvanda Faro, Ana Júlia Carepa, Airton Faleiro, Carmen Foro e Pedro Soares e Edson Jr.

Pré-candidatos/as a Deputada/o Estadual: Carlos Bordalo, Dirceu Ten Caten, Maria do Carmo, Jade Leão, Charles Alcântara, Elias Santiago, Bia Caminha, Naiara Torres, Érika Moreira, Nazaré Cruz (pré-candidatura coletiva) e Leirson Azevedo.

Caravana da Esperança

A Caravana da Esperança tem o objetivo de promover o diálogo com dirigentes e militantes sobre a pré-candidatura de Lula e o programa de governo do PT. O partido deve apresentar e debater com a militância o Plano de Reconstrução do Brasil – um conjunto de propostas construídas pela Fundação Perseu Abramo – que deve nortear o plano de governo a ser apresentado pelo partido à sociedade no sentido de devolver a dignidade ao povo brasileiro.

Após dois anos de pandemia, o partido volta a realizar atividades presenciais, mantendo os cuidados sanitários como o uso de máscaras, álcool em gel, o distanciamento social e o passaporte vacinal. O objetivo é ouvir a militância e apresentar o programa do partido para as eleições de 2022.

Legado dos governos do PT em Ananindeua

Os governos do PT deixaram um imenso legado de desenvolvimento e cuidado com o povo em Ananindeua. São inúmeros programas e projetos que beneficiaram diretamente a população. Abaixo seguem algumas das principais realizações de Lula e do PT no município.

Emprego e Renda

De 2003 a 2016 foram criados mais de 39 mil postos de trabalho formal em Ananindeua, além de mais de 50 mil famílias atendidas por programas sociais como Bolsa Família e BPC.

Habitação

Ao todo foram contratadas mais de 20 mil unidades habitacionais por meio do Programa Minha Casa Minha Vida até 2016.

Educação

Na Educação Ananindeua recebeu investimentos como o novo campus do IFPA abrindo oportunidade de estudo no ensino técnico e superior para milhares de jovens. Também foram construídas 9 novas creches e mais de 60 mil estudantes foram beneficiados por programas como FIES, Ciências sem Fronteiras, SISU, Enem e Prouni.

Saúde

Na Saúde foram construídos 11 postos de saúde, 15 postos reformados ou ampliados no município. Além de 2 novas Unidades de Pronto Atendimento (UPA) inauguradas. Também foram contratadas 25 vagas para novos médicos por meio do Programa Mais Médicos e 23 farmácias populares para atender a população.

Serviço:

Caravana da Esperança “Vem com o time do Lula” – Ananindeua

19h – Plenária do PT “Caravana da Esperança”

Local: UNAMA BR (BR-316, KM 03, Bairro do Coqueiro)