PTB expulsará Cristiane Brasil, Oswaldo Eustáquio e Fadi Faraj

Em comunicado nesta quarta-feira (6), o Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) anunciou que decidiu expulsar a ex-deputada Cristiane Brasil, filha do dirigente nacional da sigla, Roberto Jefferson. Além dela, também serão desligados da legenda o jornalista Oswaldo Eustáquio e o pastor Fadi Faraj.

Em nota, o partido disse ainda que Eustáquio e Faraj responderão por “denunciação caluniosa após disseminação de fake news sobre o partido, em especial contra a vice-presidente Graciela Nienov”.

O PTB acusa Faraj, que ocupava a presidência da legenda no Distrito Federal, de caluniar o partido.

– O pastor fomentou a disseminação de fake news em vídeos e publicações em blogs locais, no qual espalha calúnias relacionadas à conduta da legenda, fato constituído como crime. Ademais, Faraj utilizou das redes institucionais do PTB do DF para tais atos. De acordo com Artigo 138 do Código Penal Brasileiro, a calúnia faz parte do conjunto de crimes contra a honra, junto com a injúria e a difamação – acrescentou a agremiação.

Fonte: Pleno News