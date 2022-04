Publicado convênio entre Estado e Prefeitura para construção de rampa atracação de ferryboats no porto do DER

Foi oficializado com publicação no Diário Oficial do Estado (DOE), nesta segunda-feira (25), o convênio entre o governo do Estado e a Prefeitura de Santarém, que garante a pavimentação de uma rampa de atracação para ferryboats no porto do DER, no bairro Prainha, em Santarém, no oeste do Pará.

O convênio foi assinado pelo governador Helder Barbalho e o prefeito Nélio Aguiar, no último dia 20, durante a inauguração do Porto Hidroviário de Santarém ‘Joaquim da Costa Pereira.

O próximo passo será a abertura do processo de licitação para escolher a empresa que irá construir a obra. O prazo de entrega será de 180 dias.

Serão investidos o total de R$4.281.583,45 para a construção em concreto armado de uma rampa, que mediará 7.618,16m² e será dotado de uma cobertura com cadeiras para atender aos usuários. contará também com um pequeno terminal de espera, com cobertura e cadeiras.

O convênio tem vigência de dez meses, com início no dia 20 de abril deste ano e término em 14 de fevereiro de 2023. “Esse investimento trará mais comodidade para os usuários do porto do DER”, disse o secretário de Infraestrutura, Daniel Simões, presente no ato da assinatura do convênio.

O prefeito Nélio Aguiar também falou da parceria com o governo do estado que está investindo e melhorando o setor portuário do município.

“Santarém ganhou hoje o maior e mais moderno Terminal Hidroviário do país. Junto com o governador Helder assinamos ainda Ordens de Serviço para a construção de quadra poliesportiva para a comunidade Cruzeiro, construção da contenção e escadaria da Vila de Boim, abertura para licitação da reconstrução do CAT em Alter do Chão e o convênio para pavimentação em concreto armado do ferryboat. Agradeço a parceria do nosso governador que tem garantido mais avanços e melhorias em nossa cidade”, disse Nélio.

Fonte: O Estado Net