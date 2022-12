Publicitário é assassinado a bala dentro de carro em Capanema. Viúva saiu ferida.

Com vários tiros. Foi assim que morreu Rodrigo Nel, proprietário do som automotivo “Fiat Pressão”. O crime ocorreu na noite desta quinta feira, 15, na cidade de Capanema, a 140 quilômetros de Belém, no nordeste do Pará, região da Zona Bragantina.

Segundo as primeiras informações,o fato se registrou em um ramal próximo à entrada do balneário Lagoa Azul, localizado na Rodovia BR 308. Ainda segundo informações, no veículo estava a esposa de Rodrigo Nel, que está grávida e também foi baleada no braço. Ela se encontra na unidade de pronto atendimento (UPA) de Capanema e não corre risco de morte. A mulher é a testemuha chave da polícia para esclarecer os fatos, pois viu os criminosos cara a cara.

A movimentação era grande na UPA, para onde corrram muitos populares em busca de informações sobre o estado de Rodrigo Nel, pessoa muito conhecida na cidadre. A Polícia Civil investigará o caso e trabalha com a hipótese de um crime de execução, já que nada foi levado da vítima.

O corpo de Rodrigo Nel, depois do levantamento de local, foi removido para exames de necropsia no Instituto Médico Legal do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, seção Castanhal.

Imagens: Reprodução/Redes Sociais