Público atende chamado da prefeitura e comparece a pontos de vacinação neste sábado

“Só não se cuida quem não tem amor por si mesmo nem pelo próximo. A vacina está aí, de graça, para todos. É muita irresponsabilidade não se vacinar”. A opinião do aposentado Geraldo Lopes, 72 anos, resume o sentimento de muitos que atenderam ao chamado da Prefeitura de Belém e foram tomar a vacina contra a covid-19, gripe ou sarampo, no mutirão de reforço iniciado neste sábado, 21.

Esta é mais uma etapa das campanhas de vacinação em Belém. O objetivo da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) é avançar na cobertura vacinal, sobretudo de gripe e sarampo. Até o momento, 76 mil pessoas tomaram a vacina contra a Influenza, o que representa 19% do público total esperado, e apenas 5,3 mil crianças foram imunizadas contra o sarampo, isto é, apenas 7% da meta.

“Estamos chamando as pessoas a virem aos pontos de vacinação que abrimos a partir deste fim de semana. É mais uma chance para quem não consegue ir durante a semana a uma unidade de saúde”, informa o diretor de Vigilância à Saúde da Sesma, Adriano Furtado, lembrando que as três vacinas seguem sendo aplicadas normalmente em toda a rede municipal e salas de imunização parceiras de segunda à sexta-feira.

Reforço móvel nas praças

A partir deste sábado, 21, até o dia 3 de julho, serão sete fins de semana consecutivos com ações itinerantes em diversos bairros da capital e distritos, que vão receber a unidade móvel de vacina da Sesma abastecida com os três imunizantes. Neste sábado, 21, e domingo, 22, a vacinação itinerante está disponível, respectivamente, na Praça Benedito Monteiro, no Guamá, e na Praça Brasil, no Umarizal. O atendimento vai sempre das 8h às 13.

Além das ações móveis, todos os sábados, neste mesmo período, na Aldeia Amazônica Davi Miguel, estará aberto um grande ponto fixo de vacinação, em esquema de drive thru, para atender as pessoas, em automóveis ou não. O horário de atendimento também será das 8h às 13h.

Também aos sábados, as três vacinas estarão disponíveis nos cinco shopping centers que hoje contam com salas de imunização em Belém: Pátio, Boulevard, Bosque Grão-Pará, Parque e IT Center. O atendimento, nesse caso, vai das 10h às 17h.

Facilidade para vacinação

A professora Hermenegilda Barros, 69 anos, aproveitou o sábado para deixar as vacinas em dia. E não foi sozinha. Ela levou a mãe, Isolina Barros, 95, e a irmã Delma Holanda, 59, ao ponto de vacinação drive thru da Aldeia Cabana. As três receberam os imunizantes contra a gripe, e Hermenegilda tomou também a quarta dose contra a covid.

“A minha mãe tem dificuldade de locomoção, então esse esquema de poder tomar a vacina no carro é maravilhoso. Faço questão de estar com as vacinas em dia, para proteger a mim e minha família e também pensando nas pessoas que convivem comigo. O serviço é bom, somos muito bem atendidos, e o melhor: não pagamos nada”, avaliou.

Para a recepcionista Camila Rocha, 31 anos, sair de casa para tomar a vacina deveria ser um hábito de todos. “Aproveitei e fiz logo um combo. É uma oportunidade de salvar vidas, não só a minha, com prevenção. É um ato de amor próprio”, disse ela, que tomou a terceira dose contra a covid e a vacina contra a gripe.

Outro público que compareceu neste sábado foi o infantil. Ao lado do pai, o faxineiro Leandro Ferreira, 30 anos, Heloísa Ferreira, 4, estava pronta para tomar a vacina contra o sarampo, na unidade móvel instalada na Praça Benedito Monteiro, no Guamá. Ela esperava ansiosa na fila enquanto via outras crianças se vacinando. “Faço questão de deixar a minha filha com todas as vacinas atualizadas”, disse Leandro.

Público – Contra a Influenza podem se vacinar os seguintes grupos prioritários: idosos de 60 anos ou mais, trabalhadores de saúde, crianças de 6 meses a menores de 5 anos de idade, gestantes, puérperas, professores da rede pública e privada, pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e pessoas com deficiência.

Também são grupos prioritários os caminhoneiros e trabalhadores do transporte coletivo, trabalhador portuário, forças de segurança e salvamento, Forças Armadas, funcionários do sistema penal, população privada de liberdade e ainda adolescentes e jovens em cumprimento de medida socioeducativa.

Contra o sarampo, a campanha está voltada para todas as crianças de 6 meses a menores de 5 anos de idade e trabalhadores de saúde.

Covid-19

Contra covid-19 podem se vacinar todos aqueles (crianças, jovens, adultos e idosos) que ainda não receberam a primeira ou a segunda dose, bem como as pessoas acima de 18 anos, que foram vacinadas com a segunda dose até janeiro deste ano e que ainda não receberam a terceira dose.

A dose de reforço (terceira ou a quarta dose) deve ser feita com intervalo de quatro meses da dose anterior. A quarta dose está disponível para todos os imunocomprometidos, a partir de 12 anos de idade, com apresentação de uma cópia do laudo, atestado ou outro documento que comprove alto grau de imunossupressão.

Além dos imunocomprometidos, os idosos (com 60 anos ou mais), os trabalhadores de saúde, as gestantes e as puérperas, trabalhadores da educação do ensino básico e superior (professores, especialistas e funcionários das unidades de ensino), trabalhadores das Forças Armadas, forças de segurança e salvamento (policiais federais, civis, militares e rodoviários, bombeiros militares e civis e guardas municipais, com 18 anos ou mais) que receberam as três doses há quatro meses ou mais, também estão aptos a receber a quarta dose.

Documentos – Para se vacinar é necessário apresentar RG, CPF, comprovante de residência e o cartão de vacinação de Belém. Os imunocomprometidos, pessoas com deficiência e doenças crônicas precisam apresentar laudo ou receita médica, que comprove a condição.

Já os trabalhadores da saúde e demais que estão aptos a vacinar precisam apresentar carteira profissional, crachá ou outro documento comprobatório do exercício da atividade.

Veja onde vacinar:

Shoppings centers: A vacinação segue normalmente neste sábado, 21, das 10h às 17h, nos shoppings Pátio, Boulevard, Bosque Grão-Pará, Parque e IT Center. No domingo, 22, não haverá vacinação nestes espaços.

Ações itinerantes – Ônibus Vacina:

21/05 – 8h às 13h – Praça Benedito Monteiro (Guamá)

22/05 – 8h às 13h – Praça Brasil

28/05 – 8h às 13h – Solar da Beira

29/05 – 8h às 13h – Praça Princesa Isabel (Condor)

04/06 – 8h às 13h – Mercado de São Brás

05/06 – 8h às 13h – Praça Dom Alberto Ramos

11/06 – 8h às 13h – Mangueirinho

12/06 – 8h às 13h – Praça Cordeiro de Farias (Tapanã)

18/06 – 8h às 13h – Praça Matriz (Icoaraci)

19/06 – 8h às 13h – Pistão (Outeiro)

25/06 – 8h às 13h – Assaí Entroncamento

26/06 – 8h às 13h – Mosqueiro

02/07 – 8h às 13h – Praça São Domingos de Gusmão (Terra Firme)

03/07 – 8h às 13h – Praça da República

Ações fixas com drive thru:

Aldeia Cabana – 8h às 13h. Dias 21/05; 28/05; 04/06; 11/06; 18/06; 25/06 e 02/07.

Texto: Luiz Carlos Santos

Fonte: Agência Belém/Foto: Edielson