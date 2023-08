Público dos “Diálogos” e “Cúpula” terá acesso a guia de visitação na capital paraense

Visitantes que comparecerão a Belém para os eventos “Diálogos Amazônicos” (de 4 a 6 de agosto) e “Cúpula da Amazônia” (8 e 9 de agosto), ambos realizados no Hangar Convenções e Feiras, terão acesso ao guia de visitação “Sou Pará – De braços abertos para o mundo”, elaborado pelo Governo do Pará.

Essas programações já fazem parte das preparações à 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP 30, em 2025, que será realizada na capital paraense.

O material produzido é resultado de uma parceria entre as Secretarias de Estado de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia (Sedeme), de Turismo (Setur) e de Saúde Pública (Sespa) e irá reunir informações turísticas, gastronômicas e até de saúde consideradas importantes para orientação dos visitantes.

O conteúdo da Sedeme apresenta uma rota gastronômica com sugestões de estabelecimentos como restaurantes, bares, sorveterias, pizzaria, entre outros, e disponibiliza informações sobre casas de câmbio disponíveis em diversos pontos de Belém, além das diretrizes sobre o uso do Pix.

“O guia vai reunir nomes de diversos estabelecimentos, com endereços e horários de funcionamento, para proporcionar aos visitantes uma rica experiência gastronômica, resultado de uma cultura única, com ingredientes genuinamente paraenses, de cores, cheiros e sabores indescritíveis”, ressaltou o titular da Sedeme, Paulo Bengtson.

Já o material da Setur sugere pontos turísticos a conhecer na capital paraense. Por fim, a Sespa irá trazer dicas de saúde, como cuidados com a alta temperatura, telefones úteis, onde encontrar atendimentos de emergência e como funciona o Sistema Único de Saúde (SUS).

O guia será disponibilizado pela Setur em pontos como Aeroporto Internacional de Belém, Estação das Docas, Mangal das Garças e Parque Estadual do Utinga. A entrega fará parte de uma experiência imersiva, que incluirá degustação de iguarias típicas, fornecimento de informações turísticas em Centros de Atendimento ao Turista (CATs) e a disponibilização de espaços instagramáveis com cenários típicos da capital.

A publicação terá os principais pontos turísticos de Belém, em um mapa, com uma pequena explicação do que é o local. Os pontos são: Mangal das Garças, Complexo Feliz Lusitânia, Museu do Estado do Pará, Ilha do Combu, Parque Estadual do Utinga, Palacete Faciola, Estação das Docas e Hangar.

Além disso, serão entregues os chamados “passaportes”, uma estratégia lúdica para estimular a visitação aos pontos turísticos. Ao conhecer um dos locais indicados, o visitante receberá um carimbo nesse documento, registrando sua passagem pelos espaços.

As ações serão realizadas até o próximo dia 10 de agosto. De 3 a 7 do mesmo mês, a Secretaria fará ação de receptivo no aeroporto nos horários de maior fluxo de passageiros, que são de 1h às 3h, 5h às 6h30, 10h30 às 13h, de 15h30 às 17h, com apresentação de grupos de carimbó e degustação de produtos regionais.

“Nosso papel é oferecer a este visitante que virá ao Pará, por conta de todos os eventos anunciados na esteira da COP 30, produtos, serviços e atrativos turísticos de qualidade, para que no futuro este mesmo visitante seja divulgador, para outras pessoas, do nosso destino e tenha ele próprio interesse em retornar ao Pará”, explica o secretário de Turismo do Pará, Eduardo Costa.

Eventos em destaque – Cerca de 10 mil pessoas deverão circular pelo Hangar Convenções e Feiras durante os “Diálogos Amazônicos” e a “Cúpula da Amazônia”, em Belém, entre os dias 4 e 6 e 8 e 9 de agosto de 2023, respectivamente. Antes das reuniões oficiais, restritas aos chefes de Estado e integrantes do Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA), a capital paraense será palco de uma ampla programação de plenárias dedicadas a ouvir demandas da sociedade civil sobre temas ligados ao meio ambiente.

Com a organização do governo federal e com apoio do Governo do Pará, os dois eventos representam um marco histórico para o estado do Pará e para Belém, que será sede da COP 30 em 2025.

O evento “Diálogos Amazônicos” será uma oportunidade para que a sociedade civil, incluindo a participação de movimentos sociais, academia, além de povos indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais (PIQCTs), apresente suas demandas para a formulação de novas estratégias para a região. O resultado das discussões de cada plenária resultará em cartas temáticas que serão levadas às reuniões dos chefes de Estado, em um movimento cujas amplitudes e abertura de espaço são inéditas.



As programações ocorrem em meio a esforços dos governos federal e estadual para a reconstrução das políticas públicas para a região amazônica. Neste sentido, a Cúpula da Amazônia representa um diferencial por ser a maior iniciativa internacional do Brasil em 2023.



Reuniões oficiais – A IV Reunião de Presidentes dos Estados Parte no Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA) terá a presença dos presidentes do Brasil, Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela, além de outros chefes de Estado de países convidados. O objetivo é debater a cooperação entre os países amazônicos e países parceiros no desenvolvimento sustentável da região.

