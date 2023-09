Público prestigia em peso shows na terceira noite do Çairé 2023

Shows de artistas locais, regionais e nacionais movimentaram o público na terceira noite cultural do Çairé realizada sábado, 16, em Alter do Chão, zona metropolitana de Santarém, no Oeste do Pará, região do Baixo Amazonas. A programação oficial, organizada pela Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria Municipal de Cultura (Semc), contou com apresentações ao longo da noite na Praça 7 de Setembro e no Lago dos Botos. Somente no Lago dos Botos, palco central da festa, cerca de 5.120 pessoas acompanharam o evento, de acordo com estimativa do Corpo de Bombeiros.

Para garantir a segurança e o bem-estar do público presente no evento, a Polícia Militar reforçou a atuação da frota. Tenente Cássio, da Polícia Militar, informou sobre a parceria firmada com outras unidades de segurança.

“Para intensificar ainda mais a segurança de toda a população aqui presente, durante o fim de semana do Çairé, vamos contar com o apoio do 2º Batalhão de Missões Especiais, do 35º Batalhão de Polícia Militar, da 1ª Companhia Independente de Polícia Ambiental e do Comando de Policiamento Regional I”, disse.

O Çairé contou, também, com o trabalho integrado entre as secretarias municipais com a presença de agentes de trânsito, ambulâncias do Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (SAMU) em pontos estratégicos, além do reforço dos agentes de limpeza pública. Na Praça do Çairé, foram realizados ainda orientações sobre a prevenção de Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST’s) e outras ações do Conselho de Testagem e Aconselhamento (CTA) da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa).

Na Praça 7 de setembro, em frente à orla de Alter do Chão, as apresentações de artistas locais animaram a multidão de turistas e moradores do balneário. As cantoras Kaila Moura, Marcelle Almeida e a banda Mangarataia deram o tom.

Aline Freitas, autônoma, veio do município de Laranjal do Jari, no Amapá, para prestigiar pela primeira vez a festa.

“Estou com amigos e amando a festa. É a minha primeira vez em Alter do Chão então estou tentando aproveitar ao máximo toda a programação. Faço questão de assistir também os shows de música dos artistas da região para conhecer mais a cultura do povo”, afirmou.

Já no Lago dos Botos, o ritmo ficou por conta de Solange Almeida e Mc Dourado que encerraram a terceira noite de Çairé com muita alegria e animação. A cantora de forró levou o público a loucura, principalmente, os fãs que estavam presentes.

Manuela Almeida, professora, acompanhou o show da grade, bem em frente ao palco, e comentou sobre o carinho que tem com a cantora.

“Sigo a carreira da Solange desde os ‘Aviões do Forró’ e fiquei muito feliz quando descobri que ela iria se apresentar no Çairé”, contou.

O secretário de Cultura, Luis Alberto Pixica, destacou a organização do evento. “Só temos a agradecer nossos servidores da Prefeitura, a comunidade de Alter do Chão e a parceria com os órgãos de segurança pública, saúde e trânsito. Foi uma belíssima noite pra encerrar com chave de ouro o nosso terceiro dia de programação”.

Imagens: Agência Santarém