Pugilista de Icoaraci conquista título brasileiro de boxe feminino

O boxe paraense tem campeã brasileira. É a jovem Emanuelly Luna da Silva, Pantera de Icoaraci, que arrebatou o título de campeã juvenil na categoria 57 kg.

O campeonato brasileiro organizado pela Confederação Brasileira de Boxe – CBBoxe aconteceu na cidade de Foz do Iguaçu, no Paraná, com participação de vários estados filiados à entidade nacional.

Emanuelly, no campeonato de 2022, bateu nas traves. Foi a terceira colocada. A medalha de bronze a encorajou em busca do ouro – campeã, que veio com o sensacional triunfo sobre Vitória Silva, de Goiás.

Na semifinal da categoria até 57kg, Emanuelly da Silva derrotou Rayssa Antunes (RJ) por 4 a 1.

Com o dever cumprido, agradeceu o apoio dos familiares, especialmente da genitora Isabel Luna, que organizou uma tremenda torcida e festejou a conquista da filha.

“Estamos felizes com sua conquista, sabíamos que você teria êxito na sua missão por conta da sua intensa dedicação e determinação na sua preparação. Parabéns e vamos promover uma grande festa quando do seu retorno”, comentou Isabel Luna.

