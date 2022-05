Pugilista paraense disputa cinturão de boxe da WBC contra argentino

Um ano depois de ter vencido o paulista Rogerio Francelino em luta amistosa, o paraense Lucas Pereira, campeão brasileiro de boxe, categoria Cruzador, está de volta ao ringue. Agora, numa parada dificílima, disputa do cinturão Sul-Americano Feconsur da WBC [Organização Mundial de Boxe].

O embate será contra o argentino Maximiliano Jorge no dia 10 de junho na sede do Pará Clube, a partir das 19h, numa luta de 10 rounds de três minutos cada.



Lucas, filho do renomado técnico Ulisses Pereira, busca seus objetivos traçados desde os momentos que se engajou no boxe. Possui vários títulos como boxeador amador e já como profissional é campeão brasileiro.



No atual momento ostenta um cartel de cinco lutas com vitórias, todas por nocaute.

Maximiliano Jorge (El Cuervo) Gomes, é um pugilista bem experiente no cenário internacional representado seu país. Ao longo da sua caminhada soma mais de vinte vitórias com seis nocautes. Tem 3 derrotas e nenhuma luta empatada.



O paraense segue numa rotina de preparação muita intensa para a luta. Treina nos dois períodos do dia, incluindo uma forte atividade física com o preparador físico Erick Cavalcante e Joyce Oliveira.

Além do pai, Ulisses Pereira, Lucas conta também com o apoio na parte técnica com os campeões: Acelino Popó de Freitas (Tetra Campeão Mundial) e Isaac Rodrigues (atual Campeão do Título Sul-Americano WBC na categoria Meio Pesado).



O programa na sede do Pará Clube terá 10 lutas de altíssimos nível com atletas dos Estados do Santa Catarina e Minas Gerais e dos Munícipios do Pará. A pesagem oficial acontecerá está marcada para o dia 9 de junho, ás 9h no restaurante GM na Av. Romulo Maiorana.

Foto: Divulgação