Pumas rescinde contrato de Daniel Alves por justa causa após prisão na Espanha

O jogador está preso preventivamente na Espanha e responde acusação de agressão sexual.

O Pumas anunciou nesta sexta-feira que o contrato de trabalho de Daniel Alves com o clube será rompido por justa causa. O jogador está preso preventivamente na Espanha e responde acusação de agressão sexual.

“Com a informação recebida hoje sobre o processo legal que enfrenta o jogador Daniel Alves e pelo qual se encontra detido na Espanha, determinamos comunicar o seguinte: o Club Universidad Nacional (Pumas) tomou a decisão de rescindir por justa causa o contrato de trabalho do jogador Daniel Alves a partir do dia de hoje”, afirmou o presidente do clube, Leopoldo Silva, em comunicado lido para a imprensa.

O dirigente do Pumas reforçou que a decisão tem como fundamento o respeito da instituição às pessoas e que o clube não pode ter sua imagem e filosofia prejudicada pela conduta de um jogador.

“Com esta decisão, o clube reitera seu compromisso de não tolerar nenhum ato de integrantes da nossa instituição seja quem for que atentem contra o espírito do clube e seus valores. O Club Universidad Nacional é uma instituição que promove respeito, o comportamento íntegro, digno e profissional dentro e fora de campo de seus jogadores e jogadoras, porque somos um modelo a seguir na sociedade, no México ou em qualquer lugar do mundo. Não podemos permitir que a conduta de uma pessoa prejudique nossa filosofia de trabalho, no desenvolvimento de jovens esportistas do nosso país”, disse Leopoldo Silva.

Daniel Alves foi contratado pelo Pumas em julho de 2022. Seu objetivo era estar jogando para seguir na lista de selecionáveis pelo técnico Tite para a Copa do Mundo do Catar. O lateral-direito de 39 anos atuou em poucas partidas, dado que o clube logo foi eliminado do torneio mexicano.

Logo depois, o jogador voltou para a Espanha e passou a usar as instalações do Barcelona, clube com o qual tem longa relação profissional, para manter o condicionamento físico. O jogador foi convocado para disputar o Mundial com a seleção brasileira.

Dani Alves se reapresentou ao Pumas nos primeiros dias de 2023 e disputou apenas um jogo. No dia 8 de janeiro, o Pumas venceu o Juárez por 2 a 1 pelo Torneio Clausura do Campeonato Mexicano.

© Getty

Fonte: Últimos Notícias