Pupilo da família Machida, Bruno Souza assina com UFC e já estreia neste sábado, em Nova York

Campeão peso-pena do LFA, brasileiro encara armênio Melsik Baghdasaryan no UFC 268: “Desafio dado, é desafio aceito!”

O Esquadrão Brasileiro do UFC ganhou mais um novo integrante. Pupilo da família Machida, Bruno Souza assinou com a maior organização de MMA e já estreia neste sábado, dia 6 de novembro, em duelo pelo peso-pena contra o armênio Melsik Baghdasaryan, no UFC 268, em Nova York.

Com um cartel de 10 vitórias e apenas uma derrota, o “The Tiger” fechou um contrato para quatro lutas no Ultimate. Recentemente, ele conquistou o cinturão da categoria no Legacy Fighting Alliance (LFA) ao derrotar o mexicano Javier Garcia, por decisão unânime.

– Esse é o fechamento e o início de um outro ciclo. Conquistamos o cinturão do LFA. Desde que me mudei para os EUA, esse era o objetivo final do primeiro ciclo, agora abrimos um novo. Fomos oferecidos em cima da hora e, sim, estou sempre treinando, sempre pronto. Desafio dado, é desafio aceito!

Bruno Souza celebra contratação para o UFC; estreia será neste sábado, em Nova York

Bruno Souza tem 25 anos e é natural de Recife. Porém, com quatro anos de idade se mudou para Belém, onde começou a praticar Karatê na academia da família Machida. Atualmente, o lutador mora nos EUA, onde treina ao lado de Lyoto e Chinzo.

Adversário do brasileiro neste sábado, Melsik Baghdasaryan tem um cartel de 6 vitórias e uma derrota. O armênio entrou no UFC através do Countender Series, em setembro de 2020. Em julho deste ano, estreou no Ultimate vencendo o americano Collin Anglin por nocaute no segundo round.

Bruno Souza comemora conquista do cinturão do LFA com Chinzo Machida e sua equipe — Foto: LFA

UFC 268

6 de novembro de 2021, em Nova York (EUA)

CARD PRINCIPAL (23h, horário de Brasília):

Peso-meio-médio: Kamaru Usman x Colby Covington

Peso-palha: Rose Namajunas x Weili Zhang

Peso-leve: Justin Gaethje x Michael Chandler

Peso-pena: Shane Burgos x Billy Quarantillo

Peso-galo: Frankie Edgar x Marlon Vera

CARD PRELIMINAR (19h, horário de Brasília):

Peso-médio: Alex Poatan x Andreas Michailidis

Peso-leve: Al Iaquinta x Bobby Green

Peso-médio: Edmen Shahbazyan x Nassourdine Imavov

Peso-meio-médio: Ian Garry x Jordan Williams

Peso-pesado: Gian Villante x Chris Barnett

Peso-meio-pesado: Dustin Jacoby x John Allan

Peso-pena: Melsik Baghdasaryan x Bruno Souza

Peso-mosca: CJ Vergara x Ode Osbourne

Peso-médio: Phil Hawes x Chris Curtis

Fonte GE