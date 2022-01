Pura energia! Adele lança clipe de “Oh My God”

Adele lançou nesta quarta-feira, 12, o clipe oficial de “Oh My God”, faixa do álbum 30. O clipe chega reunindo a cantora com o diretor Sam Brown, que dirigiu o vídeo icônico de “Rolling In The Deep”. A energia e o movimento da produção ressaltam o tom imediato e sensual da canção afirmada pela artista. “Eu sei que é errado, mas quero me divertir”.

Em 2019, após se divorciar, Adele afirmou que quase largou a carreira de cantora.

Intitulado de “30”, o quarto e mais álbum de estúdio da Adele, continua dominando as paradas em todo o mundo e recebeu o certificado triplo de platina nos EUA e duplo no Reino Unido, Irlanda, França e Coreia. Lançado em novembro do ano passado, o projeto é o mais vendido de 2021 no Reino Unido e, nos EUA, está em primeiro lugar na parada de vendas de álbuns da Billboard há 7 semanas.

Fonte Metropoles