Putin assina anexação de quatro territórios ucranianos à Rússia

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, assinou nesta sexta-feira (30), os documentos que oficializam a anexação das províncias de Kherson, Zaporizhzhia, Donetsk e Luhansk, localizadas no leste da Ucrânia.

Após referendo realizado na última semana, cuja legitimidade é questionada por órgãos multilaterais e autoridades da diplomacia global, o Kremlin realizou a maior anexação de territórios na Europa desde o fim da 2ª Guerra Mundial, em estratégia similar à que adotou quando tomou a Crimeia em 2014, território que também pertencia à Ucrânia.

Segundo Putin – que discursou a um grupo de autoridades russas na manhã desta sexta – o referendo mostrou que a anexação das regiões do leste ucraniano é uma “vontade de milhões de pessoas” que vivem nas regiões tomadas pelo governo russo. O chefe de Estado chamou o governo da Ucrânia de “regime de Kiev” e disse que não vai negociar o resultado do referendo com autoridades ucranianas.

– O regime de Kiev deve saber que as populações de Kherson, Zaporizhzhia, Donetsk e Luhansk serão cidadãos russo – declarou.

Putin ainda acusou a Ucrânia de ter iniciado a guerra atual em 2014. Naquele ano, uma onda de protestos obrigou o então presidente Viktor Yanukovych, aliado do Kremlin, a renunciar. A resposta russa veio com a anexação da Crimeia. O presidente da Rússia também instou o governo de Volodymyr Zelensky a “parar com as atividades militares e voltar à mesa de negociações”.

Fonte: *AE

Foto: EFE/EPA/MIKHAIL METZEL/SPUTNIK/KREMLIN POOL