Putin: Está sendo criada nova ordem mundial “mais justa”

Na quarta-feira (20), o presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse que o Ocidente não pode oferecer ao mundo seu modelo de futuro. Ele afirmou ainda que uma nova ordem mundial “mais justa” está sendo criada.

– O Ocidente não pode oferecer ao mundo seu modelo de futuro (…). Tanto local como globalmente, estão sendo lançados os fundamentos e princípios de uma ordem mundial harmoniosa e mais justa, socialmente orientada e segura, uma alternativa à existente – falou.

As declarações foram dadas durante um fórum, em Moscou.

Essa nova ordem mundial, segundo o líder russo, está chegando para substituir um mundo unipolar que, “por sua natureza, está retardando o desenvolvimento da civilização”.

O chefe do Kremlin alegou que as elites do mundo ocidental estão, atualmente, “em pânico” por outros centros de desenvolvimento global apresentarem sua visão de futuro.

– Não importa o quanto as elites ocidentais e supranacionais tentam preservar a ordem existente das coisas. Uma nova era, uma nova etapa na história mundial está se aproximando. Somente Estados verdadeiramente soberanos podem garantir uma dinâmica de alto crescimento – enfatizou.

Fonte: *EFE