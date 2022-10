Quadrilha acusada de vender vagas em fila da Caixa Econômica de Cametá

Na manhã desta quarta-feira, 19, a Polícia Civil prendeu uma quadrilha acusada de vender lugares na fila da Caixa Econômica Federal de Cametá, região do Baixo Tocantins, no Pará. No total, oito pessoas foram presas durante a operação “Fura Fila”, eles também são acusados de extorsão e ameaça. A ação contou com o apoio da Polícia Militar.

Segundo a Polícia Civil, o crime acontecia há bastante tempo e a quadrilha já vinha sendo monitorada. As prisões ocorreram na primeira hora da manhã desta quarta, quando o grupo já começava a “organizar” a fila. Os criminosos intensificavam a ação em dias de pagamento, pois o fluxo de pessoas aumentava.

A quadrilha abordava os clientes e coagiam os usuários cobrando valores que variavam de R$ 50, R$ 100 a R$ 200, de acordo com a proximidade da porta de entrada.

Quem se recusava a pagar era constrangido publicamente, ameaçado e até agredido. Na última segunda-feira, 17, um dos acusados, identificado como Maracú, foi apontado como líder do bando. Ele foi preso um dia antes, após golpear no braço um homem com uma arma branca em frente a agência da Caixa de Cametá.

Os acusados foram encaminhados à unidade policial local e, após todas as medidas cabíveis, colocados à disposição do Poder Judiciário. A Polícia Civil reforça que seguirá com as investigações para identificar mais pessoas envolvidas no esquema criminoso.

Fonte: Diário de Cametá.