Quadrilha de assaltantes é presa e autuada por roubo de carga em Belém

Agentes da Polícia Civil lotados na Divisão de Repressão ao Crime Organizado – DREO prenderam, em flagrante, oito homens que, em dois carros, tomaram de assalto uma perua van de uma companhia de cigarros que foi levada para a Passagem Rio Branco I, no bairro da Guanabara, em Ananindeua, município ds Zona Metropolitana de Belém, onde a carga foi roubada e posta em outros dois veículos. A carga foi levada para a Passagem Campinho, 51, onde funciona a Conveniência do Bady Boy, no bairro do Benguí, em Belém, sendo descarregada de um Honda Fit e de uma Pajero.

A polícia informou ter começado a diligenciar tão logo foi comunicada do crime e, desta forma, conseguiu deter ladrões e receptador de uma só vez, fato registrado na manhã de ontem, sexta-feira, 29.



Os acusados são Messias Mendes das Chagas, Felipe Douglas dos Santos Ribeiro, Natam Williams Moura Costa, Flávio Evanovich Lopes, Manoel Araújo e Souza, Tayles Cassiano Matos dos Santos, Deivide Lima Leite, Thalles Guilherme de Sousa e Marco Vinícius dos Santos Lima.

Com os bandidos, além da carga, os policiais apreenderam a arma usada durante o assalto, celulares e dois carros possivelmente roubados e que foram usados para o transbodo da carga de maços de cigarros que foram devolvidos à empresa.



Ainda segundo a polícia, um dos bandidos, que não se sabe se seria o chefe do bando, Tayles Cassiano, já tinha mandado de prisão pela mesma prática de crime contra a mesma empresa de cigarros, no caso a Souza Cruz.



Imagens: Jorge Nascimento/Ronabar