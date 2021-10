Quadrilha de ‘curandeiro’ é presa acusada de aplicar golpes em idosos de cinco estados

Os acusados ofereciam ‘consultas’ com um homem que se apresentava como o curandeiro Don Juan

A polícia da Bahia prendeu dez pessoas de uma quadrilha acusada de aplicar golpes financeiros em idosos em diversas regiões do País. O grupo abordava as vítimas oferecendo os serviços de um “curandeiro” apelidado de “Don Juan”, que poderia “abrir caminhos” e resolver problemas de saúde. As informações são do UOL.

Os golpistas prometiam “abençoar” cartões de crédito e notas de dinheiro, e então trocavam os cartões das vítimas e os usavam para retiradas e empréstimos em caixas eletrônicos. O dinheiro “abençoado” era colocado em uma caixa e trocado por papel picado. A polícia apurou que “Don Juan” seria o nome do personagem criado por Alessandro Ferreira Batista Amorim, o chefe do esquema e responsável por distrair as vítimas. Ele pratica o crime desde 2009. Até o momento, foram identificadas vítimas em São Paulo, Espírito Santo, Distrito Federal, Minas Gerais e Goiás.

As outras pessoas da quadrilha frequentavam padarias e lanchonetes para ouvir as conversas dos clientes e selecionar futuros alvos, sempre idosos. Um deles abordava as vítimas, oferecendo os serviços de “Don Juan”. Outra chegava, confirmando a história e, mais tarde, outras duas afirmavam a mentira para impressionar as vítimas. Após convencidas, elas eram levadas a Amorim, que performava uma espécie de “ritual”.

Em certo momento, os cartões bancários eram pedidos com a justificativa de “abrir os caminhos”. Então eram embrulhados em papel branco para serem “benzidos” e, nessa hora, acontecia a troca por um outro qualquer. As vítimas ainda eram convencidas a revelar a senha do cartão.

Segundo o delegado, em um mês, os criminosos conseguiam cerca de R$ 300 mil, R$ 400 mil, aproximadamente. E não raras vezes, até mais.

Fonte Amazônia O Liberal