Quadrilhas de ladrões de gado intensificam crimes no Marajó

Os fazendeiros de Santa Cruz do Arari e Cachoeira do Arari, na ilha do Marajó, estão em pânico e sem saber o que fazer para conter o avanço das quadrilhas especializadas em roubos e furtos de gado na região. Os prejuízos são milionários. A situação desses crimes dista de décadas. A maioria dos casos se registram nesses dois municípios, onde o poder público não dá conta de minimizar a situação.

Segundo informações da Associação dos Pecuaristas de Santa Cruz do Arari, o município está há dois anos sem delegado titular. O registro dos boletins de ocorrência são realizados em Cachoeira do Arari, a duas horas de barco; na Superintendência Regional de Polícia Civil dos Campos do Marajó, ou pela delegacia virtual, cujo acesso não é dos mais fáceis em razão do péssimo sinal de internet na ilha do Marajó.



Para completar, o transporte é feito por via fluvial. Apesar dos esforços de agentes de segurança pública, os roubos são constantes. Nesse fim de semana, duas fazendas, a Santa Helena e a Minas, foram invadidas pelos bandidos, que levaram cavalos e cerca de 40 cabeças de gado. Os proprietários ainda fazem os levantamentos para saber, exatamente, quantos animais foram levados de cada gleba.

Em Santa Cruz do Arari, na manhã desta segunda-feira, 30, dão conta de que os prejuízos totalizam mais de R$ 180 mil com roubos de cavalos e cerca de 40 animais binacional, além de bubalinos etc.



Os roubos de gado na região envolvem pessoas que estão em situação famélica, as quais são cooptadas pelos chefões de quadrilhas para que subtraiam os animais das glebas. Depois, esses animais são mortos, desossados e a carne imediatamente levada de barco pelos bandidos para distribuição em pontos de vendas clandestinos em várias partes, fatos estes que já foram levantados pelas autoridades. No entanto, o problema que persiste é chegar aos chefes dos bandos, aqueles que recebem todo o dinheiro. Os ladrões, em geral, são pessoas que terminaram envolvidas nesses crimes em razão da falta de trabalho e de oportunidades na maioria dos municípios do Marajó.

Em nota, a Polícia Civil explicou que todas as ocorrências oficialmente feitas nas unidades policiais são apuradas e que o canal de denúncias está aberto 24 horas, a fim de que todos participem das ações de combate à criminalidade.

Foto: Divulgação