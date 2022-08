Quaest: 72% dos brasileiros não sabem qual a função do STF

Segundo uma pesquisa da consultoria Quaest, 70% dos brasileiros afirmam que não sabem o que significa a sigla STF (Supremo Tribunal Federal). O levantamento foi encomendado pela Revista Justiça & Cidadania.

Na pesquisa, a maior parte dos entrevistados (78%) afirmou que “já ouviu falar” no STF. No enatanto, mais da metade disse estar pouco (29%) ou nada informada (26%) sobre a atuação da Corte. Fora isso, 72% das pessoas ouvidas não souberam citar nenhuma função específica do Supremo.

Para o presidente do STF, ministro Luiz Fux, os resultados mostram que a Corte deve continuar a se aproximar da sociedade para “esclarecer suas funções e o papel da Corte”. Ele se manifestou por meio de nota.

A pesquisa da Quaest ouviu 1.717 pessoas nas cinco regiões do país, entre os dias 11 e 15 de junho deste ano.

No levantamento, 82% dos entrevistados disseram acreditar que não há nenhuma decisão do STF que tenha afetado a própria vida diretamente.

Apenas 16% afirmaram que confiam muito no STF. Já 45% disseram que confiam pouco, e 33% não confiam. Outros 7% não souberam ou não responderam.

Fonte: Pleno News

Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

As informações são do Estadão.