Qual lava e seca comprar? Separamos 6 modelos para você escolher

O inverno já está aqui e com ele a dificuldade de secar roupas no frio intenso. Para a nossa sorte, a tecnologia já resolveu esse problema faz um tempo com a invenção da máquina de lavar roupa que também é capaz de secá-la. Mas aí surge a dúvida: qual lava e seca comprar? E qual a melhor lava e seca do mercado para as minhas necessidades?

Em mais um artigo com um guia de compras do TecMundo, vamos apresentar alguns modelos de máquina de lavar e secar roupa para você ganhar praticidade no seu dia a dia. Separamos diversas marcas e capacidades para você escolher a melhor lava e seca para atender o que você precisa. Confira a seguir!

Lava e Seca 10,2KG, Midea LSE10B1

Com a tecnologia Smart SEC, possui sensores inteligentes de temperatura, umidade e peso. Dezesseis opções para programar as lavagens, incluindo adiar início para até 24hEM ZOOMR$ 2.639,12

Essa máquina de lavar roupa da Midea possui nada menos do que 16 programas de lavagem e secagem, com destaque para os modos especiais e suporte à água quente. Com esse modelo, é possível até mesmo lavar o tênis e tratar com roupas delicadas. Há também funções específicas para apenas secar e centrifugar, além de um modo super-rápido.

Essa lava e seca pequena possui capacidade de 10,2 kg, o que é suficiente para a lavagem de roupas do dia a dia. No entanto, também é possível tratar edredons usando o modo específico do modelo. O display da máquina é em LED e a fabricante garante que as funções são fáceis de acessar e usar.

Lava e Seca Brastemp 10,1kg BNQ10AS

Design moderno, e o diferencial do Ciclo Tira Mancha Pro, que promete remover mais de 40 manchas (gordura, canetinha, sangue e mais). Painel touch screen.EM ZOOMR$ 4.199,00

Com um design bem diferente dos outros modelos, essa lava e seca da Brastemp possui capacidade de 10,1 kg (para lavagem) e 6 kg (para secagem). A máquina consegue utilizar água quente para o ciclo de tira manchas e conta com um exclusivo modo de lavagem e secagem que deixa a roupa pronta para vestir em apenas uma hora.

A Brastemp garante que o ciclo de lavagem é capaz de lidar com 40 tipos de manchas diferentes. O modo de lavagem de edredom garante que você conseguirá tratar todas as peças que precisa em sua casa de um jeito prático.

Lava e Seca Samsung 11Kg WD4000

Econômica, tanto para energia e 40% do consumo de água. Lavagem e secagem ultrarrápida, em 59 minutos consegue fazer o ciclo completo.EM ZOOMR$ 3.059,00

Essa lava e seca Samsung chama atenção por não somente limpar e secar a roupa, mas também esterilizá-la – algo importante atualmente. A máquina tem suporte para 11kg/7kg (lavagem/secagem) e uma disposição do motor chamado digital inverter, o que prioriza a eficiência energética e a redução de ruídos quando o aparelho está em funcionamento.

A função de esterilização, sanitização e desodorização utiliza a tecnologia AirWash para limpar as roupas de forma profunda e higiênica utilizando apenas o vapor. O ar quente é capaz de eliminar até 99,9% das bactérias, micróbios e alérgenos que podem causar problemas respiratórios para a sua família, além de eliminar odores indesejáveis – e tudo isso sem estragar a roupa.

Lava e Seca LG 11KG Vivace VC4

Conta com inteligência artificial AI DD, detecta o peso e textura das roupas, preservando os diferentes tecidos das suas roupas. Lava 11Kg e Seca 7 Kg. Pode ser conectado ao Wi-Fi e controlado pelo smartphone.EM ZOOMR$ 3.899,00

Uma máquina prática para a lavagem e secagem do dia a dia. Essa é uma boa descrição dessa lava e seca LG, uma das melhores no quesito custo-benefício. A marca destaca a tecnologia AI DD de inteligência artificial capaz de reconhecer não somente o peso da roupa, mas também a textura dos tecidos. Isso garante um tratamento muito melhor na hora da lavagem, preservando a integridade dos tecidos.

Essa máquina possui capacidade de lavagem de 11kg e secagem de 7kg. Para os que gostam de tecnologia, o modelo ainda pode se conectar com a rede Wi-Fi e ser controlado por meio do Google Assistente para iniciar ou parar os ciclos de funcionamento.

Lava e Seca Electrolux 11KG LSW11

Tecnologia Intelligent Wash: sensores inteligentes detectam o nível de sujeira da água e ajustam o ciclo para uma lavagem profunda e cores mais preservadas. Preserva até 80% da cor dos tecidos comparado à secagem ao sol.EM ZOOMR$ 4.004,10

A Electrolux é outra marca conhecida no segmento de eletrodomésticos. O modelo conta com um visual diferenciado na versão inox e muita tecnologia nos modos de lavagem, com destaque para o função inteligente que preserva a roupa do desgaste natural e do desbotamento.

Essa lava e seca Electrolux também possui um aplicativo exclusivo que pode ser usado para controlar a máquina à distância. A sua capacidade é de 11kg/7kg (lavagem/secagem), além de uma grande variedade de modos que podem ser acessados no painel LED.

Lava e Seca Philco 12Kg PSL12T

Economiza até 40% de água comparando às lavadoras tradicionais. 6 velocidades de centrifugação, e 2 opções de secagem (normal/delicada).EM ZOOMR$ 3.481,48

Com uma capacidade de 12 kg (a maior da lista) e um acabamento em inox bem chamativo, essa máquina da Philco chama atenção pela capacidade de lidar até mesmo com as roupas mais pesadas. O consumidor não terá problemas para lavar e secar edredons, além de toalhas e uma grande quantidade de roupa ao mesmo tempo.

São 16 modos de lavagem e um motor que é capaz de economizar até 40% no consumo de água durante os seus ciclos. A máquina também é silenciosa e promete até 25% menos gasto energético, proporcionando ainda mais economia para os compradores.

