Qual o nível normal de açúcar no sangue?

Os níveis de glicose, chamados popularmente de “açúcar no sangue”, são parte importante do gerenciamento da diabetes por parte das vítimas da doença. Porém, existem algumas lacunas na compreensão sobre quais são os níveis ideais de açúcar no sangue.

Isso acontece porque os níveis de glicose têm diferentes graus de interpretação a depender do indivíduo, por isso, deve ser constantemente discutido com os médicos responsáveis pelo tratamento da diabetes. Além disso, é importante que o paciente faça a medição dos níveis de açúcar no sangue constantemente.

Quais os níveis ideais?

Porém, um estudo do Instituto Nacional de Excelência Clínica (NICE), do Reino Unido, apontou que os níveis ideais de açúcar no sangue a serem acordados entre médicos e pacientes, devem estar dentro de um intervalo, a depender também do tipo de diabetes que o paciente tem.

Ao medir a glicemia, com auxílio de um glicosímetro, os níveis de açúcar de uma pessoa não diabética devem estar entre 4 e 5,9 mmol/litro de sangue antes das refeições. Para adultos com diabetes tipo 2, e adultos e crianças com diabetes tipo 1, os níveis devem estar entre 4 e 7 mmol/L.

Depois de 90 minutos ou mais das refeições, as medições devem apontar estar abaixo de 7,8 mmol/L para não diabéticos e abaixo de 8,5 mmol/L para pessoas com diabetes tipo 2. Já para adultos e crianças com diabetes tipo 1, os níveis de açúcar no sangue devem estar entre 5 e 9 mmol/L.

Doenças causadas por açúcar no sangue

Além da diabetes, o controle dos níveis de açúcar no sangue também são úteis para prevenir problemas que incluem doenças renais, de retina e cardíacas, além de danos nos nervos e acidentes vasculares encefálicos (AVEs).

A lista de doenças com ligação com altos níveis de açúcar no sangue é ainda maior, porém, o controle glicêmico é um importante aliado na prevenção dessas condições. E isso pode ocorrer com mudanças sutis na dieta, como o consumo de frutas e seus sucos in natura, por exemplo.

Fonte: Olhar Digital