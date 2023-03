“Qualifica Pará” oferta capacitação a 25 mil pessoas para acessar oportunidades econômicas

Antônio Marcos dos Anjos, morador de Castanhal, no nordeste paraense, é um dos mais de 25 mil alunos do “Qualifica Pará”, que teve a sua vida transformada pelo programa, que é destaque como a maior iniciativa estadual de qualificação profissional.

“Logo após a conclusão do curso de mecânica de motos, no ano passado, consegui um emprego. Essa foi a primeira porta que o curso abriu pra mim, porque tinha o diferencial da qualificação. Com a experiência e conhecimentos adquiridos, me senti pronto para abrir a minha própria oficina, junto com a minha esposa. Essa oportunidade foi muito importante tanto para ingressar no mercado mais preparado como para abrir meu próprio negócio”, celebra.

Com 1.276 turmas concluídas, o programa “Qualifica Pará’ completa, nesta quinta-feira (16), um ano de atividades voltadas à inserção e reinserção no mercado do trabalho, percorrendo os 144 municípios paraenses. A iniciativa, que é coordenada pela Secretaria de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda (Seaster), promove cursos profissionalizantes e garante a oferta de linhas de microcréditos, que giram entre R$ 500 a R$ 5 mil, sob gerência do Banco do Estado do Pará (Banpará), como incentivo ao empreendedorismo no Pará.

“O ‘Qualifica Pará’ surgiu com a proposta de impulsionar o conhecimento, a informação e a partir da qualificação, dar acesso à renda, a oportunidades de sustento, em especial, para aqueles mais vulneráveis. Fico muito feliz e honrado por acompanhar de perto a transformação de tantas vidas. Esses resultados são fruto do trabalho, da sensibilidade e do compromisso da atual gestão estadual junto à juventude paraense. O Governo do Estado continuará investindo com prioridade no programa, para gerar oportunidades e transformar sonhos em realidade de emprego, empreendedorismo e melhoria nas condições de vida da população”, ressalta Inocêncio Gasparim, titular da Seaster. Cerca de R$ 56 milhões já foram investidos na iniciativa.

Emocionada, Claudia Silva, que é uma das instrutoras dos cursos de confeitaria, culinária básica e chapista de lanchonete do ‘Qualifica Pará’, conta o quanto a experiência compartilhada com mais de 200 alunos, em oito municípios paraenses, a transformou como pessoa e profissional.

“Essa é a maior política de formação e transformação do Estado, que chega em lugares antes improváveis, e não chega sozinha, leva também empoderamento, combate ao preconceito, à violência e fortalece o compromisso de mudança. Depois que os alunos vivem a qualificação, são construídas vozes diferentes que vão em busca de novas conquistas. Essa foi uma oportunidade única pra mim, pude contribuir na transformação de vidas e me transformei ao conhecer histórias. Não tenho palavras para explicar a satisfação em ver os alunos com os seus próprios negócios. Sou muito grata”, comemora.

Jaíris Almeida Silva, moradora de Rondon do Pará, na região de integração do Rio Capim, é uma das alunas da Cláudia que já deu início ao sonho de abrir a sua própria confeitaria. “A partir dos conhecimentos que adquiri no curso, já estou começando a realizar o meu sonho e se isso está sendo possível, é pelo ‘Qualifica Pará’, que me deu oportunidade de mostrar que eu era capaz de conseguir alcançar meu objetivo. Sou muito grata pela experiência e oportunidade de ter o programa no meu município, com uma professora incrível que nos qualificou e nos impulsionou a crescer”, diz.

As áreas de destaque do “Qualifica Pará” são as de serviço e comércio, com cursos de manutenção de celular, auxiliar de pedreiro, mecânico de moto, cuidador de idosos, assistente administrativo, pintor de obras, entre outros, na área de estética e culinária. Em Xinguara, sudeste do estado, região de integração do Araguaia, Vilmar Maria da Silva participou do curso de tratamento de leite e outros laticínios. A certificação ajudou para que ele fosse aprovado em um Processo Seletivo Simplificado (PSS) da Secretaria de Educação do Estado do Pará (Seduc) realizado no município.

“O curso foi excelente, assim como o material didático abordado e os maravilhosos professores. Fiquei muito satisfeito com tudo, não tenho absolutamente nada a reclamar, pelo contrário, essa oportunidade foi fundamental. Sou chefe de cozinha em Xinguara e com essa prática e o conhecimento compartilhado pelo programa, me cadastrei em um PSS para merendeiro e fui selecionado. Estou muito feliz, só aguardando a convocação”, conta Vilmar.

Fonte: Agência Pará/Foto: Marcos Santos/Ag Pará