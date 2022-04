Qualifica Pará reabre inscrições nesta terça-feira

O programa reabrirá as inscrições nesta terça-feira (5), em 144 municípios paraenses. O programa lançado pelo Governo do Pará é gerenciado pela Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda (Seaster), e irá beneficiar até 30 mil pessoas. O “Qualifica Pará” foi implantado com o intuito de promover a qualificação profissional, visando impulsionar a inserção e reinserção no mercado de trabalho contando com 1452 turmas e 45 tipos de curso.

As inscrições já estão a todo vapor. Segundo informações da Agência Pará, só nos primeiros dois dias foram realizados mais de 18 mil cadastros. Ainda segundo a Agência, o secretário titular da Seaster, Inocencio Gasparim, informou que “Devido a essa grande procura estaremos atendendo 50mil pré-inscrições e a partir de então encerrar este processo. São vários cursos disponíveis, com grade de 80 até 200 horas, cursos gratuitos, que garantem ainda um auxílio de transporte e também um lanche no intervalo das aulas”.

Além da capacitação, o programa também prevê uma micro linha de crédito para a compra de novos equipamentos e estruturação do primeiro negócio. Esse crédito irá girar em torno de R$ 500,00 a R$5.000 reais e será gerenciado pelo Banco Estadual do Pará. As inscrições para o microcrédito já estão disponíveis para os alunos, sendo obrigatória a comprovação da conclusão em um dos cursos do programa. As inscrições deverão ser feitas por email através do envio de documentos e obedecendo a todos os critérios de participação. Após isso, o participante deverá aguardar o retorno do contato por parte da Secretaria.

Redação: Paola Queiroz

Informações: Agência Pará

Imagem: Alex Ribeiro/ Agência Pará