Quarta unidade geradora de energia da Hidroelétrica de Curuá-Una deve entrar em operação ainda neste semestre

Está na fase final o serviço de implantação da quarta unidade geradora da Usina Hidroelétrica de Curuá-Una, em Santarém, no oeste do Pará. Com potência instalada de 12,5 MW, a nova unidade tem capacidade para gerar energia suficiente para atender quase 15 mil famílias.

De acordo com o Consórcio Curuá-Una, formado pelas empresas GE RenewableEnergy e Sistecnne, as obras civis já estão 100% concluídas. A atual fase segue em estágio bastante avançado também, que inclui a montagem eletromecânica da turbina e do gerador.

A parte da montagem dos equipamentos dos sistemas auxiliares e da substação, para que a energia seja gerada e distribuída para os consumidores, também está quase finalizada.

A previsão do início da operação é para este primeiro semestre de 2022.

Para os próximos meses, o Consórcio Curuá-Una fará a desmobilização do canteiro de obras e limpeza completa, além da recuperação da vegetação das áreas utilizadas durante a construção.

Os municípios da Região Metropolitana de Santarém, que inclui Belterra e Mojui dos Campos, interligados ao Operador Nacional do Sistema(ONS) são supridos pela energia transmitida pelo linhão Tramoeste e pela atual potência de Curuá-Una.

A usina foi inaugurada em 1977 com duas unidades geradoras. Em 1985 foi inaugurada a terceira unidade. O projeto original já previa a instalação de uma quarta unidade geradora.

Fonte: O Estado Net