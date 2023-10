Quarto voo trazendo brasileiros de Israel chega ao Rio de Janeiro

O quarto voo trazendo brasileiros que estavam em Israel chegou ao Rio de Janeiro no início da madrugada deste sábado (14), com 207 passageiros. A aeronave, um KC-30, decolou de Tel Aviv no início da tarde de sexta-feira (13). Neste sábado, está previsto um voo adicional, e segundo o Itamaraty novas partidas estão sendo avaliadas.

Com a chegada do quarto voo, já são 701 os brasileiros repatriados em uma semana, desde que teve início o conflito no Oriente Médio, no último sábado (7). Ao todo, segundo o governo federal, o destino dos 207 passageiros que estavam no voo que desembarcou neste sábado aponta para 18 cidades brasileiras.

No Brasil, a terceira aeronave de resgate de brasileiros na Operação Voltando em Paz trouxe 69 passageiros e aterrissou na manhã desta sexta. Cinco pessoas desceram numa escala em Recife às 6h07 e os outros 64 no destino final da aeronave, a Base Aérea de Guarulhos, em São Paulo. A aeronave, um KC-390, aterrissou às 11h30.

Os primeiros 211 brasileiros repatriados desembarcaram num voo da FAB que chegou na última quarta (11) à Base Aérea de Brasília. Outros 214 chegaram na quinta (12) ao Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro.

