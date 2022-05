Quartos separados e crise do pânico dão fim a casamento de Wanessa

Os dois são pais de José Marcus, de dez anos, e de João Francisco, de sete

A coluna LeoDias traz agora toda a verdade por trás do fim do casamento de 17 anos entre Wanessa Camargo e o empresário Marcus Buaiz. Em comunicado nesta segunda-feira (2/5), a cantora pegou todos os fãs de surpresa ao avisar que eles decidiram “pacificamente encerrar a relação conjugal”.

Tido como um matrimônio perfeito, a coluna LeoDias descobriu que o fim da união entre a cantora e o empresário tem motivos muito delicados, e um deles é a questão de saúde de Camargo, que há 6 anos sofre de síndrome do pânico, mas não procura tratamento.

A separação foi decidida pelos dois na última quinta-feira (28/4), mas só foi comunicada aos fãs e à imprensa nesta segunda-feira. As crises de pânico da cantora foram um desafio para os dois ao longo dos anos, o que culminou no afastamento. Sem dormir no mesmo quarto há 3 anos, eles passaram a não conseguir mais viver uma vida saudável juntos.

Segundo fontes da coluna, Wanessa possui crises de choro durante todas as noites, e há 3 anos não vê a mãe, Zilu Godoi.

Vivendo uma vida reclusa e sem auxílio médico, ela já passou por duas internações em um curto período de tempo. Na última semana, a cantora precisou ser admitida no Hospital Israelita Albert Einstein, em Alphaville, em São Paulo, com um novo episódio de crise do pânico.

No último mês, mais uma internação, só que dessa vez no hospital Sírio Libanês.

Por: Leo Dias / Metrópoles