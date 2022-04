Quase 200 casos de hepatite aguda grave são registrados em crianças

Maior parte se concentra na europa, mas há casos nos EUA e Israel

Cerca de 190 casos inexplicáveis ​​de hepatite aguda grave foram relatados em crianças em todo o mundo, disse o Centro Europeu de Prevenção e Controle de Doenças (ECDC) nesta terça-feira (26).

O surto foi divulgado pela primeira vez este mês no Reino Unido –que registrou 111 casos, principalmente em crianças menores de 10 anos– e desde então foi identificado em pelo menos 12 países.

Cerca de 40 casos foram registrados na União Europeia e no Espaço Econômico Europeu, disse a diretora do ECDC, Andrea Ammon, a repórteres em um briefing virtual. Estados Unidos e Israel também tiveram casos.

O ECDC está investigando juntamente com as autoridades nacionais e a Organização Mundial de Saúde (OMS). A hepatite grave, ou inflamação do fígado, é rara em crianças saudáveis.

Os novos casos não apresentam os vírus normalmente responsáveis ​​pela inflamação aguda do fígado –hepatite A, B, C, D e E.

Segundo a OMS, 17 crianças precisaram de transplantes de fígado como resultado da doença recente. Uma criança morreu.

Ammon disse que as investigações até agora apontavam para uma ligação à infecção por um adenovírus, uma família de vírus comum que pode causar sintomas semelhantes aos da gripe ou infecção gastrointestinal.

Ela disse que a teoria de que as restrições da covid-19 podem ter enfraquecido a imunidade das crianças, porque elas foram menos expostas a patógenos comuns enquanto estavam isoladas, é uma das várias que estão sendo consideradas.

Qualquer ligação com a vacinação contra a covid-19 foi descartada.