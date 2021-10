Quase meia tonelada de cocaína que ia para Holanda escondida em container de manganês é apreendida em porto no Pará

Uma carga de quase meia tonelada de cloridrato de cocaína foi apreendia no porto de Barcarena, no nordeste do Pará, em uma operação conjunta de órgãos de segurança federais e estaduais. Segundo a Polícia Federal, a droga seria levada para Holanda escondida em um container de manganês.

A Polícia Federal instaurou inquérito para investigar o caso. A apreensão divulgada nesta segunda-feira (25) ocorreu no sábado (23) durante a operação Horus, que segue em andamento até 30 de outubro.

Os 453,3 quilos de cocaína foram apreendidos no Porto de Vila do Conde. Não houve prisões. O destino do conteiner era a cidade de Rotterdan, segundo a Polícia Federal.

A operação Horus foi deflagrada há uma semana com objetivo de combater tráfico de drogas, armas e de contrabando e descaminhos, e também crimes ambientais.

Secretaira de Segurança Pública e Defesa Social divulga resultado da operação “Horus”

Não foi detalhado o que mais foi apreendido até esta segunda (25), além da cocaína no porto de Barcarena.

Ações ocorrem por via terrestre e também por rios de forma conjunta entre Polícias Militar e Civil, Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Receitas Federal e Estadual, Secretaria de Meio Ambiente (Sesma) e Grupamento Fluvial de Segurança (Gflu), da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup).

Fonte : G1 PA