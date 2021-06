Quatro corpos localizados em cemitério clandestino na entrada de Belém

Foi localizado, pela Polícia Civil do Pará, dentro de uma propriedade particular às margens da Rodovia BR-316, Km 08, em Ananindeua, na Grande Belém, perto da sede campestre da Associação Atlética do Banco do Brasil (AABB), o que se caracteriza como um cemitério clandestino, onde já foram localizados os corpos de quatro pessoas, sendo três homens e uma mulher. O achado macabro aconteceu na tarde desta sexta-feira, 11.



Ali estavam sepultados, em cova rasa, os corpos do bombeiro militar Alan Tadeu Neco Vieira, de 26 anos, que desapareceu no sábado passado, dia 5; do jovem Rômulo Matheus Farias Xavier, 23 anos, que também estava desaparecido desde a madrugada da última sexta-feira, 04, no bairro de Águas Lindas, em Ananindeua e de duas outras pessoas, já em adiantado estado de decomposição.



Os quatro corpos foram exumados, passaram por perícia técnica de local e foram imediatamente removidos para exames de necropsia no Instituto Médico Legal do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves. O local está isolado pela Polícia Militar e deve ser vasculhado por todo o sábado, 12, segundo disse a Polícia, que deverá movimentar a Seccional Urbana de Ananindeua, a Delegacia do Júlia Seffer e as divisões de Homicídios e Investigações e Operações Especiais.



A polícia não descarta a possibilidade de que todas as vítimas, que foram executadas a bala, tenham sido torturadas. Segundo um perito criminal que participou dos trabalhos no local, pelo menos duas das vítimas estavam amarradas com as mãos para trás, mas ele não explicou se o bombeiro militar Alan Vieira era uma dessas pessoas.



A polícia apura se o fato de dois jovens desaparecidos quase no mesmo dia e enterrados no mesmo local, leva a indicar que o cemitério clandestino foi utilizado pelos mesmos criminosos.

Familiares do jovem Rômulo disseram para as autoridades que ele havia saído para se encontrar com uma mulher com quem estava se relacionando por redes sociais. Desde então, não mais foi visto.

Nesse sábado, policiais trabalharão no local para ver se novos corpos são localizados e, se, de fato, ali seria um ponto usado por matadores para execuções e ocultação dos corpos de suas vítimas.