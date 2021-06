Quatro evangélicos morrem durante limpeza de poço em Almeirim; houve dois feridos

Moradores do município de Almeirim, no oeste do Pará, ainda estão chocados com a tragédia registrada no fim de semana em uma comunidade do interior. Quatro pessoas morreram no último sábado (12), dentro de um poço, na comunidade de Saracura, distante 30 quilômetros da sede da cidade. Todas as vítimas eram da igreja Assembleia de Deus.

Segundo informações repassadas por familiares e amigos das vítimas, a tragédia ocorreu por volta das 16 horas, quando duas pessoas faziam a limpeza do poço, que pertence à própria igreja. A primeira vítima foi Jonas Lobato, filho do pastor João, e mais uma pessoa que o ajudava na limpeza.

Na sequência, outras duas pessoas que tentaram resgatar as primeiras vítimas pularam dentro do poço e também morreram asfixiados.

Jonas Lobato, Luiz Carlos Perna, Felipe Medeiros e Rivaldo Brechara foram as vítimas dessa tragédia ainda inexplicável para membros da igreja, familiares e amigos.

A polícia foi acionada, mas o caso está sendo tratado como um acidente.

De acordo com relato da moradora Daiana Medeiros, residente em Almeirim e parente das vítimas, essa limpeza no poço era comum nesse período, mas a tragédia possivelmente ocorreu por causa da inalação da gasolina pelas vítimas, já que uma bomba havia caído dentro do poço.

Além dos mortos, há dois sobreviventes que tentaram ajudar no resgate. Eles foram levados para o hospital da cidade. São eles: Edson Maciel dos Santos e Otávio Fagundes da Silva.

