Quatro funcionários da Disney são presos por tráfico de pessoas

Quatro funcionários da Disney, em Orlando, estão entre os mais de cem detidos em uma operação contra o tráfico de pessoas no estado da Flórida, anunciaram autoridades locais nesta quarta-feira (16).

Em entrevista coletiva, o xerife do condado de Polk, Grady Judd, informou a detenção de 108 pessoas como parte da Operação Tristeza de Março 2, uma ação secreta de seis dias na Flórida que se concentrou em tráfico humano, prostituição e abuso de menores.

As idades dos detidos variam entre 17 e 67 anos, de acordo com os detalhes da investigação.

Um dos empregados da Disney detido é um homem de 27 anos que trabalhava como salva-vidas no Disney’s Polynesian Village Resort, explicou Judd.

– Esse homem supostamente enviou imagens sexuais de si mesmo e mensagens sexuais a um detetive que se disfarçava de uma menina de 14 anos online – relatou o xerife.

Outro empregado da Disney preso é um homem de 24 anos que trabalhava no restaurante Cosmic. Os outros dois são um especialista em tecnologia da informação de 45 anos e um programador de software de 27 anos.

– Quatro detenções dessa magnitude em uma semana é simplesmente notável – comentou Judd na entrevista coletiva.

Durante a operação, os detetives identificaram as prostitutas que colocaram anúncios online, assim como os clientes que as procuraram, disseram os funcionários.

A intenção era “identificar e libertar as vítimas que estavam sendo forçadas à prostituição (tráfico humano) ou qualquer pessoa envolvida no tráfico”, disse o gabinete do xerife de Polk.

CONTATO ONLINE

– Os detetives disfarçados contataram os suspeitos online e marcaram uma reunião em um local onde foram detidos – revelou Judd – sem especificar onde.

De acordo com os dados divulgados pela polícia, um dos presos, um homem de 66 anos de idade, falou aos detetives que era juiz aposentado de Chicago, enquanto outro, de 42, disse ser casado e ter oito filhos.

Uma lista de suspeitos de “destaque” de tráfico humano divulgada pelas autoridades locais inclui uma mulher, Tiffany Nash, de 32 anos, de Orlando, que foi presa pelo tráfico de outra mulher para a prostituição.

– A indústria da prostituição online favorece os traficantes e vitimiza aqueles que são traficados. O nosso objetivo é identificar vítimas, oferecer ajuda e encontrar e prender aqueles que lucram com a exploração de seres humanos . Onde há prostituição, há exploração, doença, disfunção e famílias desfeitas – declarou o xerife.

*EFE