Quatro mortos e dois feridos graves em colisão na rodovia Belém-Brasília

Continuam internadas no Hospital Regional de Paragominas, a 300 quilômetros de Belém, no sudeste do Pará, as duas pessoas resgatadas com vida dos destroços de um automóvel e de uma carreta que se acidentaram no final da tarde de ontem, terça-feira, 05, na Rodovia BR-010, a Belém-Brasília. Quatro pessoas, do sexo masculino, foram removidas mortas do que restou do carro de passeio, que ficou totalmente destruído em função da colisão frontal.

Os ocupantes do veículo de passeio haviam deixado o pátio de uma empresa de Paragominas e voltavam para casa. A carreta, que seguia no sentido de Belém, transportava alimentos perecíveis que se perderam espalhados pelo leito da estrada.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar, as guarnições de Resgate tiveram muito trabalho para retirarem as vítimas do que sobrou do carro pequeno, onde viajavam cinco homens, um dos quais sobreviveu. O outro sobrevivente era o motorista da carreta e ambos foram levados ao Hospital Regional de Paragominas.

As primeiras informações dão conta de que um dos veículos estaria na contramão no momento do choque, mas os fatos só serão conhecidos depois da perícia, cujo resultado sairá dentro de cinco dias.

Até a manhã desta quarta-feira, 06, os destroços dos veículos continuavam no local.

Ainda ontem, enquanto era feita a operação de regate, filas quilométricas de carros se formaram nos dois sentidos da Rodovia Belém-Brasília. O acidente ocorreu entre os quilômetros 12 e 15.

Bombeiros ainda realizarma uma operação de lavagem da pista para evitar novos acidentes. Os corpos dos quatro mortos foram levados ao Instituto Médico Legal de Paragominas.