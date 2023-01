Quatro mortos em confronto com a polícia em Mãe do Rio, no nordeste do Pará

Policiais civis e militares do município de Mãe do Rio, no Nordeste do Pará, mataram quatro homens em uma casa que foi alugada para servir de esconderijo. Eles usavam armas e munições de grossos calibre. A ação ocorreu na Rua do Arame, na sede do município. Uma pessoa foi presa em flagrante e outra conseguiu escapar.



Segundo informações da Polícia, há suspeitas que a quadrilha seja integrada por pelo menos seis pessoas, todos suspeitos de participação no sequestro e assalto de um empresário e sua família no município de São Domingos do Capim, fato registrado na última segunda-feira, dia 16. Depois do crime, em que os marginais tomaram dinheiro, pertences e ainda humilharam as vítimas, eles fugiram e se esconderam em Mãe do Rio.

As informações dão conta que os bandidos são do Estado de Pernambuco e podem estar envolvidos nos assaltos a banco ocorridos em Garrafão do Norte e Ipixuna do Pará no estilo “vapor” ou “novo cangaço”, o que ainda está sob investigação da Polícia Civil na zona Guajarina.

Em poder da quadrilha, além de várias armas longas e de alto poder de fogo, foram encontrados instrumentos usados por assaltantes de banco, como alicates de pressão, chaves e serras, além de rádios transmissores, o que leva a crer que havia planos de muitos outros assaltos na região.



Todo o material apreendido foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil de Mãe do Rio, onde foi feito o auto de resistência, haja vista que os policiais foram ao local após denúncias anônimas apontarem para o bando e as atitudes suspeitas na Rua do Arame. Quando os agentes chegaram, o local estava sob guarda de alguns dos bandidos e aí houve a troca de tiros. Os marginais levaram a pior e não há informes de feridos do lado da polícia, que investiga para identificar o bandido que fugiu, o que irá ser feito com o depoimento do homem detido, cuja identidade não foi informada pelas autoridades.



Imagens: Reprodução/Jorge Nascimento