Quatro municípios recebem serviços da Equatorial Pará nesta semana

Programação inclui cadastro na Tarifa Social, troca de lâmpadas, negociação de débitos e muito mais

A partir desta segunda-feira (5) até a próxima sexta-feira (09), o projeto E + Comunidade, da Equatorial Pará, estará em Abaetetuba, Gurupá, Belém e Marituba. A ação tem o objetivo de levar os serviços da empresa para mais próximo das comunidades. Os atendimentos serão realizados no 2° piso do shopping Pátio Belém, em Belém; na Igreja de Deus Pentecostal – Brasil, em Marituba; no Residencial Abaetetuba, em Abaetetuba e no Centro Cultural Aloísio Barradas, em Gurupá.

O coordenador do projeto E + Comunidade, Cleiton Soares, comenta sobre os serviços que estarão disponíveis durante a iniciativa. “Estamos buscando construir uma relação de colaboração mútua com as comunidades através do projeto e assisti-las da melhor forma possível para que além dos serviços como negociação de débitos e inclusão na Tarifa Social, os nossos clientes recebam orientações e tirem todas as suas dúvidas”, explica.

Negociação e desconto na conta de energia – A negociação de débitos estará disponível para clientes residenciais que possuem mais de três faturas em atraso e para solicitar o serviço o titular da conta contrato deve levar seus documentos pessoais para realizar a negociação.

Também será possível fazer cadastro na Tarifa Social de energia elétrica, que beneficia as famílias consideradas baixa renda, com descontos de 10% a 65% na conta de energia. De acordo com um estudo da Equatorial Pará, com dados da Secretaria Especial do Desenvolvimento Social do Ministério da Cidadania, nos quatro municípios há cerca de 56 mil famílias com potencial para descontos na conta de energia. Esse estudo é feito com base no número de famílias inscritas no CadÚnico (Cadastro Único) cujo perfil social atende aos critérios para ter o benefício.

Economia de Energia – Nas ações, cada cliente ainda pode trocar até cinco lâmpadas incandescentes ou fluorescentes por modelos de LED, considerada até 85% mais econômica. No ato da troca é necessário apresentar a última conta de luz quitada, CPF, RG e entregar as lâmpadas que estavam em uso.

A empresa destaca que os eventos cumprirão todas as normas de segurança sanitária. Os colaboradores estarão com os equipamentos de proteção, como álcool em gel, máscaras e todos os objetos que forem utilizados nos atendimentos serão higienizados. Tudo será organizado para que seja dado o distanciamento necessário para combater a disseminação do coronavírus.

E + Comunidade Belém

Período: 05 a 09 de julho

Local: Shopping Pátio Belém – 2° Piso

Endereço: Travessa Padre Eutíquio, 1078 – Bairro Batista Campos

Horário: 10h às 18h

Serviços: Troca de lâmpadas, negociação de débitos e cadastro na Tarifa Social de Energia

E + Comunidade Marituba

Período: 06 a 09 de julho

Local: Igreja IDPB Igreja de Deus Pentecostal

Endereço: Rua São Francisco – QD 35 – N° 25 A – Bairro Novo Horizonte

Horário: 08h30 às 12h

Serviços: Troca de lâmpadas, negociação de débitos e cadastro na Tarifa Social de Energia.

E + Comunidade Abaetetuba

Período: 05 a 09 de julho

Local: Residencial Abaetetuba

Endereço: Centro Social do Residencial – Próximo ao Ramal Pinheiro – Bairro São Sebastião

Horário: 08h às 12h e 14h às 16h

Serviços: Troca de lâmpadas, negociação de débitos e cadastro na Tarifa Social de Energia.

E + Comunidade Gurupá

Período: 06 a 09 de julho

Local: Centro cultural Aloísio Barradas. (Maloca)

Endereço: Bairro Centro

Horário: 8h às 12h e 14h às 17h

Serviços: Troca de lâmpadas, negociação de débitos e cadastro na Tarifa Social de Energia.

Fonte; Equatorial Pará