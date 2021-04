Quatro pessoas se afogam na praia do Araçagy, na Grande São Luís

Na tarde da última quarta-feira (21), quatro pessoas se afogaram na praia do Araçagy, na Região Metropolitana de São Luís. A praia estava lotada devido o feriado do Dia de Tiradentes.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu salvar três pessoas ainda com vida, uma mulher e dois homens. No entanto, um jovem de 17 anos já foi encontrado morto no final da tarde.

Na operação de salvamento, segundo os bombeiros, uma aeronave, duas viaturas e uma embarcação foram usadas.

Fonte: g1.globo.com

Imagens: Redes sociais