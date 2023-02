Quatro PMs condenados por tortura e homicídio de jovem cujo corpo nunca foi encontrado

Quatro policiais militares foram condenados pela Justiça Militar acusaos pelos crimes de tortura e homicídio contra o jovem Mateus Gabriel da Silva Costa, morto aos 18 anos. O crime se registrou em 2021, em Xinguara, a 900 quilômetros de Belém, no sudeste do Pará e, decorridos dois anos, o corpo da vítima não foi localizado até agora.

De acordo com informações em Xinguara, a Anistia Internacional e organizações de defesa dos direitos humanos acompanham a situação. A polícia suspeita que os policiais faziam parte de grupo de extermínio.

Matheus sumiu no dia 3 de fevereiro de 2021, ao sair de moto, de um jogo de futebol com amigos. Ele teria sido perseguido por uma viatura do Grupo Tático Operacional da Polícia Militar. Wagner Braga Almeira, André Pinto da Silva, Dionatan João Neves Pantoja e Ismael Noia Vieira, os quatro agentes, foram expulsos da corporação em decorrência da situação que levou à instauração de um IPM – Inquérito Policial Militar que decidiu pela culpa dos acusados e os condenou ao afastamento em definitivo dos quadros da corporação.

FATOS

Segundo consta no auto do processo que transcorreu pela Justiça Militar do Pará, Mateus Gabriel da Silva Costa foi visto pela última vez a 3 de fevereiro de 2021. Uma câmera de segurança registrou os últimos momentos em que o jovem foi visto. As imagens mostram quando Mateus passa em uma moto por uma rua de Xinguara e passa a ser seguido pela viatura 1704, onde, de acordo com as investigações, estavam os quatro policiais. A abordagem, a condução e os crimes cometidos contra a vítima teriam sido motivados porque andava na motocicleta enquanto empinava a roda dianteira. O crime ganhou repercussão após a mãe do adolescente ter buscado ajuda da Anistia Internacional, que mobilizou diversas instituições e conseguiu levar os policiais a julgamento.

Entretanto, a família se questiona até hoje quanto ao paradeiro do corpo de Mateus, que não teve direito a um sepultamento decente que, ao menos, deixasse em paz de coração aquelas pessoas que o amavam, como sua mãe e demais familiares.

Imagem: Reprodução/Jorge Nascimento/Ronabar