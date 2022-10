Que puteiro é esse onde se apresentam os maiores artistas do Brasil?

A requintada Scandallo Lounge, localizada na Zona Sul de São Paulo, é frequentada por artistas e público “classe A”

Localizada num dos bairros mais conceituados da Zona Sul de São Paulo, a Vila Mariana, está a Scandallo Lounge, atribuída por quem a frequenta como “casa de entretenimento adulto”, ou, para o bom entendedor, nada além de um popular e legítimo puteiro. Embora o requinte predominante em todos os espaços, além de, é claro, ser voltado exclusivamente para o público “classe A”, como é possível uma casa erótica conseguir pagar cachês de até meio milhão por shows de artistas como Zé Neto & Cristiano e Bruno & Marrone?

O nome e o slogan por si só já são um atrativo: “Scandallo, onde as melhores coisas da vida se encontram”. A coluna LeoDias desbravou detalhes do espaço e descobriu que o luxo vai além do imaginável. Para se ter uma ideia, o cardápio oferece até mesmo culinária internacional e, além dos DJs que se apresentam, muitos artistas que lotam arenas e estádios passam por lá. É um outro mundo.

Scandallo Lounge (Reprodução: site oficial)Scandallo Lounge (Reprodução: site oficial)

Por: Leo Dias / Metrópoles